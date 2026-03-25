8^ puntata
Sky Sport Doctor: il recupero da una distorsione della caviglia
Ottavo appuntamento con Sky Sport Doctor, la rubrica settimanale di Sky Sport Insider con la consulenza scientifica di Isokinetic Medical Group, dedicata all'analisi dei più importanti infortuni sportivi e dei percorsi preventivi e riabilitativi che offre la medicina sportiva
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