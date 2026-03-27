l'intervista
Fagioli: "Vanoli mi ha trasformato. Italia? Spero di esserci a giugno"
Dopo un avvio di stagione difficile, la Fiorentina sta risalendo posizioni in classifica, con un occhio sempre ben puntato sulla Conference League. Merito anche del centrocampista ex Juve, a cui Vanoli ha cambiato ruolo. Sogni in viola e sogni azzurri: "Un trofeo e la convocazione, perché no?"
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