Tiene banco in casa Napoli il caso Lukaku. Dopo la scelta condivisa con il Belgio di farlo rientrare in Italia per proseguire la preparazione, l'attaccante è rimasto nel suo Paese per continuare a lavorare: ora rischia l’esclusione dalla rosa se non dovesse rientrare per la ripresa degli allenamenti del 31 marzo. Dal ritiro del Belgio è intervenuto in conferenza stampa Kevin De Bruyne, che ha commentato così la situazione: "Non conosco i dettagli, ma è chiaro che la situazione di Rom è complicata. Si è infortunato e non è stato al meglio. Spero che Romelu torni il prima possibile". Il centrocampista ha poi sottolineato anche le differenze nei percorsi di recupero: "Io ho fatto una riabilitazione completa in Belgio, lui metà ad Anversa e metà a Napoli. Quando ci sono due prospettive diverse, diventa difficile lavorare insieme. Non è l’ideale per essere al top".