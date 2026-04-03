Tutte le probabili formazioni della 31^ giornata

Introduzione
L'ultima sosta è stata nefasta: Azzurri fuori dal Mondiale per la terza volta di fila e mentre la Penisola s'interroga su un futuro fatto di riforme e nuovi volti, c'è una Serie A da riprendere in mano. Ci sono tante lotte aperte e un sacco di verdetti da certificare. Tifosi e fantallenatori, pur delusi da un'estate non italiana, tornano alle faccende nostrane. Il menù di Pasqua è decisamente gustoso: l’Inter riceve la Roma a San Siro con Gasperini che non può perdere ulteriore terreno nella corsa Champions. Il Milan invece farà visita ad Antonio Conte al “Maradona” nel super Monday Night.
Dopo il break per le nazionali va fatto il punto della situazione. C’è chi, vista l’importanza dei match disputati in settimana, ha stretto i denti e chi è invece tornato un po’ malconcio. La squadra degli inviati di Sky Sport ha segnato tutto: il nostro team ha già dato indicazioni per quel che concerne recuperi, ballottaggi e sicurezze. Non resta quindi che aggiornare tutto quel che c’è da sapere sulle probabili formazioni della 31^ giornata di Serie A
LE CONFERENZE DI OGGI LIVE: GASPERINI - CHIVU - ALLEGRI - SPALLETTI
Quello che devi sapere
Sassuolo-Cagliari, sabato ore 15
Sassuolo
- Ci sono da valutare le condizioni di un po’ di giocatori dopo i casi di pertosse pre Juventus. Matic, Thorstvedt, Turati e Coulibaly paiono tutti arruolabili
- Per qualche elemento c’è da verificare invece il livello di stanchezza post nazionale. Grosso dovrebbe tornare al vecchio 4-3-3 anche se il 4-3-2-1 resta un’opzione accessibile
- In attacco pronto il ritorno dal primo minuto di Laurienté con Pinamonti e Berardi a completare il pacchetto. Dietro Ulisses Garcia è sempre in vantaggio su Diog
Cagliari
- Per un Obert che torna dalla squalifica c’è un Dossena appiedato dal Giudice Sportivo. Il rientro dello slovacco pone fine all’emergenza sulla sinistra
- In attacco Belotti e Borrelli potrebbero tornare nella lista dei convocati. Davanti dovremmo rivedere Folorunsho ed Esposito con Kilicsoy dalla panchina
- In mediana cercano posto Deiola e Mazzitelli. Il primo pare avere qualche chance in più. A rischio c'è Adopo. Regia affidata al solito Gaetano
Probabili Formazioni
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Konè; Berardi, Pinamonti, Laurienté.
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Pieragnolo, Boloca, Candé, Fadera
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Rodriguez; Palestra, Deiola, Gaetano, Sulemana, Obert; Folorunsho, Esposito
Squalificati: Dossena
Indisponibili: Felici, Idrissi
Verona-Fiorentina, sabato ore 18
Verona
- Attenzioni rivolte ai possibili rientri di Bradaric, Lovric e Kella-Kotchap. Bernede ha già avuto minutaggio e il dubbio riguarda la sua possibile titolarità
- Corsie esterne occupate da Belghali e Frese. In difesa dovremmo rivedere la solita linea con Edmundsson e Valentini ai lati di Nelsson. Pare ancora presto infatti per rivedere in attività Bella-Kotchap
- Davanti non paiono esserci all’orizzonte cambiamenti. Sammarco punterà ancora sulla coppia Bowie-Orban con Sarr pronto a subentrare a gara in corso
Fiorentina
- Dodò si era fermato durante l’allenamento di sabato scorso per un problema ai flessori della coscia destra. Gli esami hanno escluso lesioni a carico dei muscoli flessori della coscia destra. Il giocatore però è indisponibile
- Le brutte notizie non sono finite: nell'elenco dei convocati mancano i cognomi di Mandragora, Fortini, Parisi e Solomon
- Al momento quindi Harrison viaggia verso una maglia da titolare mentre l'emergenza in difesa dovrebbe essere risolta con Comuzzo a destra. Davanti pronta la staffetta Kean-Piccoli
Probabili Formazioni
VERONA (3-5-2): Montipò; Edmundsson, Nelsson, Valentini; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Harroui, Frese; Bowie, Orban
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Serdar, Kella-Kotchap
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Ndour, Fagioli, Brescianini; Harrison, Kean, Gudmundsson
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Lamptey, Lezzerini, Mandragora, Fortini, Dodò, Parisi, Solomon
Lazio-Parma, sabato ore 20:45 su Sky Sport
Lazio
- Cataldi, Basic e Gila: situazioni differenti con destini differenti. Il primo torna disponibile. Gli altri due per ora no. Out anche Pellegrini e Patric
- Zaccagni ha effettuato una nuova risonanza. La coscia migliora ma resta d’attualità il ballottaggio per sostituirlo. La staffetta Pedro-Noslin sembra scritta ma chi partirà dall’inizio? La sensazione è che lo spagnolo possa spuntarla di nuovo
- A sinistra nuova conferma per Nuno Tavares. Patric è pronto, nel caso, a continuare a fare il regista di centrocampo. Maldini e Isaksen paiono sicuri del posto là davanti. Non preoccupa la lombalgia di Motta
Parma
- Suzuki, Circati e Britschgi avranno solo un paio di sgambate prima dell’impegno contro la Lazio. Gara nella quale rientrerà Delprato ma sarà assente per squalifica Troilo
- Cuesta recupera per la panchina Bernabé mentre Almqvist è indisponibile. La linea difensiva dovrebbe rimanere a 3 con Delprato, Circati e Valenti
- Un po' di ballottaggi da risolvere soprattutto in mediana dove può ritrovare una maglia Nicolussi Caviglia. Più complicata per ora la soluzione Oristanio. Davanti ci saranno Strefezza e Pellegrino
Probabili Formazioni
LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Provstgaard, Romagnoli, Nuno Tavares; Dele Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Pedro
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Gigot, Rovella, Provedel, Zaccagni, Patric, Basic, Gila
PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Britschgi, Nicolussi Caviglia, Keita, Sorensen, Valeri; Strefezza, Pellegrino
Squalificati: Troilo
Indisponibili: Frigan, Cremaschi, Almqvist
Cremonese-Bologna, domenica ore 15
Cremonese
- La cura Giampaolo è arrivata e i grigiorossi vogliono uscire dalla zona rossa. Contro il Bologna pronto il duo Bonazzoli-Okereke con Vardy che non dovrebbe essere a disposizione
- In difesa Terracciano e Pezzella viaggiano verso una quasi scontata conferma come esterni bassi. Da valutare il possibile rientro di Baschirotto nella linea arretrata
- Bondo torna dopo il turno di squalifica e prova ad insidiare Grassi ma c'è anhce la candidatura di Thorsby. Indisponibile Sanabria causa lesione muscolare
Bologna
- Dubbio Odgaard per quel che riguarda Italiano. Il giocatore sta recuperando dall’infortunio e potrebbe anche stringere i denti ma la sensazione è che i rossoblù vorranno averlo al meglio per l’impegno in Europa
- In mediana è rientrato in gruppo Pobega, al pari di Lorenzo De Silvestri. La linea "di mezzo" è un piccolo rebus tra rientri dalle nazionali e futuro scontro con l'Aston Villa
- Dallinga, al pari di Dominguez, è fuori causa e quindi maglia pronta per Castro. Cambiaghi invece può partire dall'inizio, preservando Rowe
Probabili Formazioni
CREMONESE (4-4-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Barbieri, Grassi, Maleh, Vandeputte; Bonazzoli, Okereke
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Collocolo, Sanabria, Vardy
BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Joao Mario, Heggem, Lucumì, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Castro, Cambiaghi
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Skorupski, Odgaard, Dominguez, Lykogiannis, Dallinga
Pisa-Torino, domenica ore 18 su Sky Sport
Pisa
- Possibili ritorni importanti nell’XI titolare di Oscar Hiljemark. Scuffet è già da un po’ che è tornato in gruppo e potrebbe rientrare dal primo minuto
- Sicuro assente Durosinmi che deve scontare il secondo turno di squalifica. Chi invece rientra dopo lo stop imposto dal Giudice Sportivo è Aebischer
- Da valutare ci sono Marin, Cuadrado e Vural. Davanti la soluzione con Moreo e Tramoni non ha dato frutti. Uno tra Stojilkovic e Meister dovrebbe tornare nella formazione di partenza
Torino
- Saul Coco è rientrato in anticipo. Il difensore non ha preso parte alla sfida tra Guine Equatoriale e Madagascar. Nessun allarme, anzi: il difensore voleva solo essere a disposizione di D’Aversa il prima possibile
- La notizia invece riguarda lo stop di Duvan Zapata: interessamento distrattivo parziale del retto femorale della coscia destra
- In mediana l’unico dubbio è legato al regista con Prati che deve difendersi dall’attacco di Ilkhan che spera di sopravanzare il compagno. Per Casadei invece si prospetta un altro ingresso a gara in corso
Probabili Formazioni
PISA (3-5-2): Nicolas; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Leris, Loyola, Aebischer, Tramoni, Angori; Moreo, Meister
Squalificati: Durosinmi
Indisponibili: Denoon, Vural, Marin
TORINO (3-5-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Gineitis, Prati, Vlasic, Obrador; Simeone, Adams
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Aboukhlal, Zapata
Inter-Roma, domenica ore 20:45
Inter
- In difesa si è fermato Bisseck che salterà sicuramente l'impegno di domenica sera. Chivu dovrebbe affidarsi all'esperienza di Acerbi
- Sarà importante capire lo stato d'animo di Bastoni post Italia. Chivu dovrà "resettarlo" visto che non avrà Carlos Augusto, squalificato per un turno
- Là davanti si va verso il ritorno della coppia Lautaro-Thuram. In mediana c'è Mkhitaryan acciaccato che però è disponibile per la panchina
Roma
- Alla già nota assenza di Koné si unisce anche quella di Wesley. Per l’esterno brasiliano c’è lesione e lo stop è di almeno un mese. A sinistra quindi toccherà a Tsimikas
- Nuovi stop ma anche un rientro importante per Gasperini. Soulé è tornato in gruppo dopo un bel po’ di tempo. L’argentino balla tra panchina e titolarità. Pronto nel caso un effetto domino con Pisilli e El Aynaoui
- In difesa ci sarà Hermoso a completare il pacchetto con Mancini e Ndicka. Non dovrebbe preoccupare il fastidio di Celik
Probabili Formazioni
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro, Thuram
Squalificati: Carlos Augusto
Indisponibili: Bisseck
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Malen
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Dovbyk, Ferguson, Dybala, Wesley, Koné
Udinese-Como, lunedì ore 12:30
Udinese
- Fari puntati su porta e difesa. Se infatti lo stop di Kristensen in amichevole non si è rivelato grave, preoccupano un po' di più le condizioni di Okoye
- Il portiere ha saltato l'amichevole contro la Giordania per una forte contusione alla coscia. In pre allarme c'è Padelli
- Per quel che riguarda l'attacco mancherà lo squalificato Davies, assenza non da poco. Tra le alternative ci sono Atta "alto" oppure la titolarità di Gueye
Como
- Fabregas monitora le condizioni di Ramon e Rodriguez ma le ultime dicono che per entrambi appare difficile il recupero entro lunedì
- La difesa del Como quindi dovrebbe prefedere Diego Carlos e Kempf come centrali. Esterni favoriti sono Van der Brempt e Moreno
- Tra mediana, trequarti e punta di riferimento non dovremmo vedere cambiamenti. Diao e Baturina saranno ai lati di Nico Paz
Probabili Formazioni
UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Solet, Kabasele, Kristensen; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Kamara; Ekkelenkamp, Atta; Zaniolo
Squalificati: Davies
Indisponibili: Zanoli, Zemura
COMO (4-2-3-1): Butez; Van Der Brempt, Diego Carlos, Kempf, Moreno; Perrone, Da Cunha; Diao, Paz, Baturina; Douvikas
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Addai, Rodriguez, Ramon
Lecce-Atalanta, lunedì ore 15
Lecce
- Grossi problemi in difesa per Eusebio Di Francesco che potrebbe dover rinunciare sia a Gallo che a Danilo Viega. Se l'allarme non dovesse rientrare sarà un grosso problema soprattutto a destra
- Sulla corsia sinistra ci sarebbe Ndaba mentre a destra l'unica idea (con mantenimento della difesa a 4) sarebbe l'arretramento di Pierotti
- L'alternativa è una linea a tre con Gaby Jean. Per la mediana si spera nel recupero di Coulibaly. Resta da capire se dalla panchina o subito titolare
Atalanta
- Palladino non potrà contare su Hien. Il difensore non ci sarà per una lesione muscolare al flessore sinistro rimediata con la Svezia nella sfida contro l’Ucraina
- Niente Lecce neppure per Scamacca che combatte con un problema all'adduttore. Titolare quindi l'ex Krstovic. Dietro ballottaggio Ahanor-Kolasinac
- Sulla trequarti vanno verso la titolarità sia De Ketelaere che Zalewski con il primo che però potrebbe essere insidiato da Samardzic. E' forse questo l'unico piccolo dubbio d'attacco
Probabili Formazioni
LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Ndaba; Ngom, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Camarda, Berisha, Gaspar
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, de Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Hien, Scamacca
Juventus-Genoa, lunedì ore 18 su Sky Sport
Juventus
- La grande tentazione di Luciano Spalletti riguarda Dusan Vlahovic, ormai pienamente recuperato
- Sul piatto resta comunque l'opzione con Boga punta di riferimento un un 4-3-3 che vedrebbe McKennie in mediana
- In porta ci sarà nuovamente Perin. Spalletti non cambia la linea difensiva: Cambiaso e Kalulu agiranno ancora da esterni bassi
Genoa
- Fari puntati su Norton-Cuffy che, con la nazionale inglese under 21, ha accusato un risentimento al flessore della coscia destra. Come già accaduto in passato, difficile che si prendano rischi
- Sabelli si tiene pronto anche se la un'altra soluzione percorribile prevede l'impiego sugli esterni di Ellertsson e Martin
- Baldanzi dovrebbe agire sulla trequarti insieme a Vitinha a supporto di Colombo. C'è però sempre viva l'opzione che riguarda Messias eventualmente inserito nei 5 di centrocampo
Probabili Formazioni
JUVENTUS (4-3-3): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; McKennie, Locatelli, Thuram; Conceicao, Boga, Yildiz
Squalificati: nessuno
Indisponibili: nessuno
GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Martin; Vitinha, Baldanzi; Colombo
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Cornet, Norton-Cuffy
Napoli-Milan, lunedì ore 20:45
Napoli
- Il ritorno dei "Fab Four" intriga non poco Antonio Conte. Davanti ci sarà sempre Hojlund come terminale di riferimento. Sicuro anche McTominay mentre De Bruyne deve recuperare dal jet lag
- In mezzo al campo su Lobotka non ci sono dubbi ma come detto la tentazione è anche quella di rilanciare dal primo minuto Anguissa
- Per quel che riguarda la difesa, Juan Jesus pare favorito per giocare da centrale. Spinazzola favorito a sinistra ma Gutierrez può spostarsi a destra al posto di Politano
Milan
- Rafa Leao è recuperato. E' questa la notizia che arriva dal venerdì di Milanello. Il portoghese si era allenato a parte per tutto il tempo, salvo poi rientrare in gruppo
- A disposizione, con protezione, anche Loftus-Cheek. Tornando al rebus attacco, a questo punto non è escluso che proprio Leao possa partire dall'inizio
- Non preoccupano le condizioni di Adrien Rabiot. Il francese era stato precauzionalmente tenuto a riposo nel secondo match della Francia per una botta al ginocchio
Probabili Formazioni
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Gutierrez, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; McTominay, De Bruyne; Hojlund
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Di Lorenzo, Rrahmani, Neres, Vergara, Lukaku
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Gabbia