Tutte le probabili formazioni della 31^ giornata

Introduzione

L'ultima sosta è stata nefasta: Azzurri fuori dal Mondiale per la terza volta di fila e mentre la Penisola s'interroga su un futuro fatto di riforme e nuovi volti, c'è una Serie A da riprendere in mano. Ci sono tante lotte aperte e un sacco di verdetti da certificare. Tifosi e fantallenatori, pur delusi da un'estate non italiana, tornano alle faccende nostrane. Il menù di Pasqua è decisamente gustoso: l’Inter riceve la Roma a San Siro con Gasperini che non può perdere ulteriore terreno nella corsa Champions. Il Milan invece farà visita ad Antonio Conte al “Maradona” nel super Monday Night.



Dopo il break per le nazionali va fatto il punto della situazione. C’è chi, vista l’importanza dei match disputati in settimana, ha stretto i denti e chi è invece tornato un po’ malconcio. La squadra degli inviati di Sky Sport ha segnato tutto: il nostro team ha già dato indicazioni per quel che concerne recuperi, ballottaggi e sicurezze. Non resta quindi che aggiornare tutto quel che c’è da sapere sulle probabili formazioni della 31^ giornata di Serie A

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