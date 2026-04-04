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Cremonese-Bologna, le formazioni ufficiali

Serie A

Giampaolo senza Sanabria e Vardy e col tandem Bonazzoli-Djuric in attacco. Italiano col tridente Bernardeschi-Castro-Rowe. Ecco le formazioni ufficiali del match dello Zini delle ore 15

CREMONESE-BOLOGNA, RISULTATO E TABELLINO

Formazioni ufficiali

Cremonese
Emil Audero
Emil Audero
Portiere
Cremonese
Filippo Terracciano
Filippo Terracciano
terzino destro
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Cremonese
Matteo Bianchetti
Matteo Bianchetti
Difensore centrale
Cremonese
Sebastiano Luperto
Sebastiano Luperto
Difensore centrale
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Cremonese
Giuseppe Pezzella
Giuseppe Pezzella
terzino sinistro
Cremonese
Alessio Zerbin
Alessio Zerbin
Esterno destro
Cremonese
Alberto Grassi
Alberto Grassi
centrocampista centrale
Cremonese
Youssef Maleh
Youssef Maleh
centrocampista centrale
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Cremonese
Jari Vandeputte
Jari Vandeputte
Esterno sinistro
Cremonese
Federico Bonazzoli
Federico Bonazzoli
attaccante
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Cremonese
Milan Djuric
Milan Djuric
attaccante

Cremonese (4-4-2), la formazione ufficiale

Audero; Terracciano, Bianchetti, Luperto, Pezzella; Zerbin, Grassi, Maleh, Vandeputte; Bonazzoli, Djuric. All. Giampaolo

Bologna
Federico Ravaglia
Federico Ravaglia
Portiere
Bologna
João Mário João Mário
João Mário João Mário
terzino destro
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Bologna
Jhon Lucumí
Jhon Lucumí
Difensore centrale
Bologna
Martin Vitík
Martin Vitík
Difensore centrale
pubblicità
Bologna
Juan Miranda
Juan Miranda
terzino sinistro
Bologna
Simon Sohm
Simon Sohm
Mezzala destra
Bologna
Remo Freuler
Remo Freuler
centrocampista centrale
Bologna
Lewis Ferguson
Lewis Ferguson
Mezzala sinistra
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Bologna
Federico Bernardeschi
Federico Bernardeschi
ala destra
Bologna
Santiago Castro
Santiago Castro
Centravanti
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Bologna
Jonathan Rowe
Jonathan Rowe
ala sinistra

Bologna (4-3-3), la formazione ufficiale

Ravaglia; Joao Mario, Vitik, Lucumí, Miranda; Sohm, Freuler, Ferguson; Bernardeschi, Castro, Rowe. All. Italiano

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