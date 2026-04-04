Giampaolo senza Sanabria e Vardy e col tandem Bonazzoli-Djuric in attacco. Italiano col tridente Bernardeschi-Castro-Rowe. Ecco le formazioni ufficiali del match dello Zini delle ore 15
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