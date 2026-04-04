La partita tra Sassuolo e Cagliari della 31^ giornata di Serie A si gioca sabato 4 aprile alle 15 e sarà in diretta sulla app di DAZN e sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky

La partita Sassuolo-Cagliari valida per la 31^ giornata di Serie A sarà trasmessa sabato 4 aprile alle ore 15 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky , la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Sassuolo e Cagliari

Dopo il successo per 2-1 nel match d'andata dello scorso 30 ottobre, il Sassuolo potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali contro il Cagliari per la prima volta in Serie A; in generale, solo una volta i neroverdi hanno ottenuto due successi di fila contro i rossoblù: tra maggio e settembre 2017. Sassuolo e Cagliari hanno pareggiato 10 delle loro 19 sfide in Serie A, completano cinque vittorie dei sardi e quattro degli emiliani - contro nessuna avversaria i neroverdi hanno registrato più pareggi nel massimo campionato (10 anche contro l'Udinese). Il Sassuolo arriva dal pareggio contro la Juventus e in questo campionato solo una volta ha registrato due pareggi consecutivi: tra fine dicembre e inizio gennaio (contro Bologna e Parma).

Il Cagliari ha perso gli ultimi tre match di campionato e l'ultima volta che ha registrato quattro sconfitte di fila in Serie A risale al dicembre 2024, con Davide Nicola allenatore. Da inizio febbraio 2026, il Cagliari è la squadra che ha sia guadagnato meno punti in Serie A (solo due, in sette partite) che segnato meno gol (tre); nel periodo, i sardi sono anche l'unica formazione a secco di vittorie (2N, 5P). Da una parte, il Cagliari è la squadra che ha segnato meno gol nei primi 30 minuti di gioco in questo campionato (solo due), dall'altra nessuna formazione ha subito più reti del Sassuolo nella prima mezz'ora di gioco (16, al pari del Torino).