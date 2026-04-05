Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Cremonese-Bologna, dove vedere la partita in tv: gli orari

guida tv

La partita tra Cremonese e Bologna della 31^ giornata di Serie A si gioca domenica 5 aprile alle 15 e sarà in diretta sulla app di DAZN e sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky

Dove vedere Cremonese-Bologna in tv

La partita Cremonese-Bologna valida per la 31^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 5 aprile alle ore 15 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com. Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

 

Le 10 partite di ogni turno di Serie A sono visibili anche in tutti i locali con abbonamento Sky, scopri il più vicino su sky.it/trovabar.

I numeri di Cremonese e Bologna

Dopo il successo per 3-1 nel match d'andata del 1° dicembre scorso, il Bologna potrebbe diventare la prima squadra contro cui la Cremonese vince entrambe le sfide stagionali di Serie A a partire dal Padova nel 1995/96. Sette delle ultime 10 sfide tra Cremonese e Bologna tra Serie A e Serie B sono terminate in pareggio, completano due successi dei grigiorossi e una vittoria dei rossoblù; in questi 10 confronti sono stati segnati 31 gol (15 dei lombardi e 16 degli emiliani). Equilibrio perfetto nelle nove sfide tra Cremonese e Bologna in casa dei grigiorossi tra Serie A e Serie B: tre successi per parte e tre pareggi; l'ultimo di questi confronti è stato vinto dai felsinei per 5-1 il 20 maggio 2023 nel massimo campionato. Con il successo per 2-0 contro il Parma, la Cremonese ha interrotto una striscia di 15 match senza vittoria in campionato (4N, 11P); i grigiorossi potrebbero ottenere due successi di fila in Serie A per la prima volta dallo scorso dicembre (contro Lecce e proprio Bologna). La Cremonese ha perso le ultime due gare allo Zini in campionato contro Milan e Fiorentina e in questa stagione di Serie A non ha mai registrato tre sconfitte interne di fila. Marco Giampaolo ha vinto le ultime tre partite senza subire gol da allenatore in Serie A (con la Cremonese contro il Parma e nelle ultime due giornate dello scorso campionato alla guida del Lecce contro Torino e Lazio); il tecnico nato a Bellinzona potrebbe ottenere quattro successi consecutivi solo per la seconda volta in carriera in Serie A, dopo il novembre-dicembre 2015 con l'Empoli (il quarto successo arrivò proprio contro il Bologna) mentre potrebbe registrare quattro clean sheet di fila per la prima volta nel torneo.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie A: Altre Notizie

Chivu: "Vittoria matura, abbiamo avuto ferocia"

inter

L'allenatore dell'Inter si gode il bel successo sulla Roma e l'allungo in classifica sul Milan,...

Gasp: "Follia pensare di buttare gruppo per aria"

roma

L'allenatore della Roma prova ad analizzare la pesante sconfitta subita a San Siro contro...

Massara: "Malen a lungo a Roma, Gasp una certezza"

intervista

Intervistato da Dazn nel prepartita di Inter-Roma, il ds giallorosso, Frederic Massara, ha...

Marotta: "Linciaggio vergognoso contro Bastoni"

INTER

Intervenuto prima della partita contro la Roma, il presidente nerazzurro ha risposto alle...

Dove vedere Inter-Roma

guida tv

La partita tra Inter e Roma della 31^ giornata di Serie A si gioca domenica 5 aprile alle 20.45 e...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE