La partita Cremonese-Bologna valida per la 31^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 5 aprile alle ore 15 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Cremonese e Bologna

Dopo il successo per 3-1 nel match d'andata del 1° dicembre scorso, il Bologna potrebbe diventare la prima squadra contro cui la Cremonese vince entrambe le sfide stagionali di Serie A a partire dal Padova nel 1995/96. Sette delle ultime 10 sfide tra Cremonese e Bologna tra Serie A e Serie B sono terminate in pareggio, completano due successi dei grigiorossi e una vittoria dei rossoblù; in questi 10 confronti sono stati segnati 31 gol (15 dei lombardi e 16 degli emiliani). Equilibrio perfetto nelle nove sfide tra Cremonese e Bologna in casa dei grigiorossi tra Serie A e Serie B: tre successi per parte e tre pareggi; l'ultimo di questi confronti è stato vinto dai felsinei per 5-1 il 20 maggio 2023 nel massimo campionato. Con il successo per 2-0 contro il Parma, la Cremonese ha interrotto una striscia di 15 match senza vittoria in campionato (4N, 11P); i grigiorossi potrebbero ottenere due successi di fila in Serie A per la prima volta dallo scorso dicembre (contro Lecce e proprio Bologna). La Cremonese ha perso le ultime due gare allo Zini in campionato contro Milan e Fiorentina e in questa stagione di Serie A non ha mai registrato tre sconfitte interne di fila. Marco Giampaolo ha vinto le ultime tre partite senza subire gol da allenatore in Serie A (con la Cremonese contro il Parma e nelle ultime due giornate dello scorso campionato alla guida del Lecce contro Torino e Lazio); il tecnico nato a Bellinzona potrebbe ottenere quattro successi consecutivi solo per la seconda volta in carriera in Serie A, dopo il novembre-dicembre 2015 con l'Empoli (il quarto successo arrivò proprio contro il Bologna) mentre potrebbe registrare quattro clean sheet di fila per la prima volta nel torneo.