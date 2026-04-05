Dove vedere Inter-Roma

La partita Inter-Roma valida per la 31^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 5 aprile alle ore 20.45 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Inter e Roma

La sfida tra Roma e Inter è quella che conta il maggior numero di gol totali nella storia della Serie A: 533 in 185 sfide (300 per i nerazzurri e 233 per i giallorossi – una media di 2,9 gol a partita); i nerazzurri sono l'unica formazione ad aver siglato almeno 300 reti contro una singola avversaria nella storia del massimo campionato Italiano. La Roma è la squadra contro cui l'Inter ha vinto il maggior numero di match in Serie A: 80 su 185 gare (54N, 51P). In generale, con questo incontro saliranno a 186 le sfide tra le due formazioni nel massimo campionato, record di partite tra due formazioni nella storia del torneo al pari di quelle tra la Juventus e sempre i nerazzurri. Dopo una serie di sei gare di fila in cui Inter e Roma si sono divise la posta in palio, negli ultimi 10 incontri tra le due formazioni in campionato non è arrivato alcun pareggio (otto successi nerazzurri e due giallorossi); l'ultimo pari in campionato risale al 2-2 dell'Olimpico del 10 gennaio 2021. La Roma ha vinto due delle ultime tre gare di campionato in casa dell'Inter (1V) dopo essere rimasta senza successi nelle precedenti cinque (3N, 2P), incluso l'1-0 del 27 aprile 2025 con gol di Matias Soulé. I giallorossi potrebbero vincere due trasferte di fila in casa dei nerazzurri in Serie A per la prima volta dal periodo tra settembre 2012 (3-1 con Zeman in panchina) e ottobre 2013 (3-0 sotto la guida tecnica di Rudi Garcia). L'Inter non ha vinto nessuno degli ultimi tre match disputati in Serie A (2N, 1P) e potrebbe restare senza successi per almeno quattro partite di fila in campionato per la prima volta dal periodo tra marzo e aprile 2023 - serie di cinque in quel caso (1N, 4P) con Simone Inzaghi in panchina. Solo l'Atalanta (-14) ha una differenza di punti guadagnati in trasferta rispetto a quelli ottenuti in casa più ampia rispetto alla Roma in questa Serie A: -10, frutto di 22 punti conquistati lontano da casa rispetto al bottino di 32 davanti ai tifosi giallorossi. L'Inter è la squadra contro cui Gian Piero Gasperini (tre gare in campionato alla guida del Biscione nel 2011/12 - 1N, 2P) ha perso più partite da allenatore in Serie A: 18 su 32 (5V, 9N). I nerazzurri sono anche la formazione contro cui le squadre allenate dall'attuale tecnico giallorosso hanno incassato più reti nel massimo campionato (57).