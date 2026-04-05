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Lecce-Atalanta, le probabili formazioni del match di Serie A

Serie A

Il Lecce ospita l'Atalanta per un match che mette in palio punti importanti per entrambe le squadre. Di Francesco deve rinunciare a Sottil: Banda è in vantaggio su N'Dri per sostituirlo. Palladino non avrà a disposizione Hien e Scamacca: il riferimento offensivo sarà Krstovic. In difesa Kolasinac in vantaggio su Ahanor, sulla trequarti c'è Samardzic che insidia De Ketelaere

Probabili Formazioni

Lecce
Wladimiro Falcone
Wladimiro Falcone
portiere
Lecce
Danilo Veiga
Danilo Veiga
terzino destro
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Lecce
Jamil Siebert
Jamil Siebert
difensore centrale
Lecce
Tiago Gabriel
Tiago Gabriel
difensore centrale
pubblicità
Lecce
Corrie Ndaba
Corrie Ndaba
terzino sinistro
Lecce
Oumar Ngom
Oumar Ngom
centrocampista centrale
Lecce
Ylber Ramadani
Ylber Ramadani
centrocampista centrale
Lecce
Santiago Pierotti
Santiago Pierotti
esterno destro
pubblicità
Lecce
Omri Gandelman
Omri Gandelman
trequartista
Lecce
Lameck Banda
Lameck Banda
esterno sinistro
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Lecce
Nikola Stulic
Nikola Stulic
attaccante

Le possibili scelte di Di Francesco

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Ndaba; Ngom, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic. All. Di Francesco

  • In conferenza stampa Di Francesco ha parlato di Gallo "a rischio": sulla sinistra con molta probabilità ci sarà Ndaba
  • A centrocampo confermata la coppia Ngom-Ramadani
  • Out Sottil, ballottaggio tra Banda e N'Dri per sostituirlo
Atalanta
Marco Carnesecchi
Marco Carnesecchi
portiere
Atalanta
Giorgio Scalvini
Giorgio Scalvini
difensore centrale di destra
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Atalanta
Berat Djimsiti
Berat Djimsiti
difensore centrale
Atalanta
Sead Kolasinac
Sead Kolasinac
difensore centrale di sinistra
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Atalanta
Davide Zappacosta
Davide Zappacosta
esterno destro
Atalanta
Marten de Roon
Marten de Roon
centrocampista centrale
Atalanta
Éderson José Éderson
Éderson José Éderson
centrocampista centrale
Atalanta
Lorenzo Bernasconi
Lorenzo Bernasconi
esterno sinistro
pubblicità
Atalanta
Nicola Zalewski
Nicola Zalewski
trequartista
Atalanta
Charles De Ketelaere
Charles De Ketelaere
trequartista
pubblicità
Atalanta
Nikola Krstovic
Nikola Krstovic
attaccante

Le possibili scelte di Palladino

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Bernasconi; Zalewski, De Ketelaere; Krstovic. All. Palladino.

  • In difesa Kolasinac in vantaggio su Ahanor per completare la difesa composta da Scalvini e Djimsiti
  • Samardzic insidia De Ketelaere sulla trequarti, l'altra maglia dal 1' sarà di Zalewski
  • In attacco c'è Krstovic dall'inizio

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