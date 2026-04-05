Il Lecce ospita l'Atalanta per un match che mette in palio punti importanti per entrambe le squadre. Di Francesco deve rinunciare a Sottil: Banda è in vantaggio su N'Dri per sostituirlo. Palladino non avrà a disposizione Hien e Scamacca: il riferimento offensivo sarà Krstovic. In difesa Kolasinac in vantaggio su Ahanor, sulla trequarti c'è Samardzic che insidia De Ketelaere
Probabili Formazioni
Le possibili scelte di Di Francesco
LECCE (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Ndaba; Ngom, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic. All. Di Francesco
- In conferenza stampa Di Francesco ha parlato di Gallo "a rischio": sulla sinistra con molta probabilità ci sarà Ndaba
- A centrocampo confermata la coppia Ngom-Ramadani
- Out Sottil, ballottaggio tra Banda e N'Dri per sostituirlo
Le possibili scelte di Palladino
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Bernasconi; Zalewski, De Ketelaere; Krstovic. All. Palladino.
- In difesa Kolasinac in vantaggio su Ahanor per completare la difesa composta da Scalvini e Djimsiti
- Samardzic insidia De Ketelaere sulla trequarti, l'altra maglia dal 1' sarà di Zalewski
- In attacco c'è Krstovic dall'inizio