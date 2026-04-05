Il Lecce ospita l'Atalanta per un match che mette in palio punti importanti per entrambe le squadre. Di Francesco deve rinunciare a Sottil: Banda è in vantaggio su N'Dri per sostituirlo. Palladino non avrà a disposizione Hien e Scamacca: il riferimento offensivo sarà Krstovic. In difesa Kolasinac in vantaggio su Ahanor, sulla trequarti c'è Samardzic che insidia De Ketelaere