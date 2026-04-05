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Napoli-Milan, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

La 31^ giornata di Serie A si concluderà con Napoli-Milan. Conte potrebbe proporre dall'inizio Anguissa, con De Bruyne e McTominay a supporto dell'unica punta Hojlund. Per la squadra di Allegri possibile sorpresa in attacco con la coppia Fullkrug-Nkunku: per il momento si tratta solo di un'ipotesi

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Probabili Formazioni

Napoli
Vanja Milinkovic-Savic
Vanja Milinkovic-Savic
Portiere
Napoli
Juan Jesus
Juan Jesus
Difensore centrale di destra
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Napoli
Alessandro Buongiorno
Alessandro Buongiorno
Difensore centrale
Napoli
Mathías Olivera
Mathías Olivera
Difensore centrale di sinistra
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Napoli
Miguel Gutiérrez
Miguel Gutiérrez
Esterno destro
Napoli
Stanislav Lobotka
Stanislav Lobotka
Centrocampista centrale
Napoli
Frank Anguissa
Frank Anguissa
Centrocampista centrale
Napoli
Leonardo Spinazzola
Leonardo Spinazzola
Esterno sinistro
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Napoli
Kevin De Bruyne
Kevin De Bruyne
Trequartista
Napoli
Scott McTominay
Scott McTominay
Trequartista
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Napoli
Rasmus Højlund
Rasmus Højlund
Attaccante

Le scelte di Conte

NAPOLI (3-4-2-1) la probabile formazione: Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Gutierrez, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Hojlund. All. Conte

  • L'allenatore è intenzionato a proporre Anguissa dal 1' insieme a Lobotka;
  • in avanti ci saranno De Bruyne e McTominay a sostegno di Hojlund;
  • in difesa dovrebbe toccare a Olivera, con Gutierrez e Spinazzola esterni a centrocampo
Milan
Mike Maignan
Mike Maignan
Portiere
Milan
Fikayo Tomori
Fikayo Tomori
Difensore centrale di destra
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Milan
Koni De Winter
Koni De Winter
Difensore centrale
Milan
Strahinja Pavlovic
Strahinja Pavlovic
Difensore centrale di sinistra
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Milan
Alexis Saelemaekers
Alexis Saelemaekers
Esterno destro
Milan
Youssouf Fofana
Youssouf Fofana
Mezzala destra
Milan
Luka Modric
Luka Modric
Centrocampista centrale
Milan
Adrien Rabiot
Adrien Rabiot
mezzala sinistra
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Milan
Davide Bartesaghi
Davide Bartesaghi
Esterno sinistro
Milan
Niclas Füllkrug
Niclas Füllkrug
Attaccante
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Milan
Christopher Nkunku
Christopher Nkunku
Attaccante

Le scelte di Allegri

MILAN (3-5-2) la probabile formazione: Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Fullkrug, Nkunku. All. Allegri

  • Possibile sorpresa in attacco con la coppia Fullkrug-Nkunku. Panchina dunque per Gimenez, Leao e Pulisic. Per il momento si tratta solo di un'ipotesi
  • A centrocampo ci sarà Rabiot che aveva saltato la partita con la Francia in via precauzionale;
  • Dietro assente Gabbia, si va verso il tridente Tomori-De Winter-Pavlovic

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