La 31^ giornata di Serie A si concluderà con Napoli-Milan. Conte potrebbe proporre dall'inizio Anguissa, con De Bruyne e McTominay a supporto dell'unica punta Hojlund. Per la squadra di Allegri possibile sorpresa in attacco con la coppia Fullkrug-Nkunku: per il momento si tratta solo di un'ipotesi
Probabili Formazioni
Le scelte di Conte
NAPOLI (3-4-2-1) la probabile formazione: Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Gutierrez, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Hojlund. All. Conte
- L'allenatore è intenzionato a proporre Anguissa dal 1' insieme a Lobotka;
- in avanti ci saranno De Bruyne e McTominay a sostegno di Hojlund;
- in difesa dovrebbe toccare a Olivera, con Gutierrez e Spinazzola esterni a centrocampo
Le scelte di Allegri
MILAN (3-5-2) la probabile formazione: Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Fullkrug, Nkunku. All. Allegri
- Possibile sorpresa in attacco con la coppia Fullkrug-Nkunku. Panchina dunque per Gimenez, Leao e Pulisic. Per il momento si tratta solo di un'ipotesi
- A centrocampo ci sarà Rabiot che aveva saltato la partita con la Francia in via precauzionale;
- Dietro assente Gabbia, si va verso il tridente Tomori-De Winter-Pavlovic