De Rossi: "Non gli abbiamo tolto ritmo"

Un Genoa a due facce, totalmente in balia della Juventus nel primo tempo e più energico nella ripresa, quando con Martin (che si è fatto parare un rigore da Di Gregorio) avrebbe potuto riaprire la gara con la Juventus. Anche Daniele De Rossi la vede così e a Sky nel dopo partita spiega: “Dovevamo cercare di togliergli un po’ di ritmo perché con la palla sappiamo che sono forti: loro l’avevano preparata come nel primo tempo e noi come nel secondo. Nel primo tempo non siamo mai riusciti a risalire, nella ripresa ho visto molte cose migliori”. Merito anche di Baldanzi, che con il suo ingresso e la sua vivacità ha cambiato il Genoa: “Non voglio pensare che sia solo un giocatore a cambiare la squadra, anche se lui è entrato benissimo e ha fatto quello che volevamo, perché siamo stati un po’ più aggressivi e abbiamo vinto qualche duello in più. Baldanzi è stato bravo, è entrato in maniera energica, ha pressato e ha permesso alla squadra di salire”. De Rossi non accetta nemmeno alibi: “La sosta nazionali? La sosta ce l’ha avuta anche la Juve che ha anche più nazionali di noi. Abbiamo avuto tre giorni pieni per preparare la partita e sono più che sufficienti. Abbiamo giocatori che si sono allenati poco e hanno viaggiato, ma vale per tutte le squadre del campionato: avevamo preparato una partita molto più aggressiva”.

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