Dove vedere Juve-Genoa in tv

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Juventus-Genoa, dove vedere la partita in tv: gli orari

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Oggi, lunedì 6 aprile, scendono in campo allo Juventus Stadium, alle 18.00, Juventus e Genoa. La partita sarà in diretta su Sky - canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K - e in streaming su NOW

JUVE-GENOA LIVE

Dove vedere Juventus-Genoa in tv

La sfida allo Juventus Stadium fra Juventus e Genoa, valida per la 31^ giornata di Serie A, si svolgerà lunedì 6 aprile alle 18.00. La partita sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca di Stefano Borghi con il commento di Aldo Serena. Inviati Giovanni Guardalà e Riccardo Re.

I numeri di Juventus e Genoa

La Juventus è la squadra che ha battuto più volte il Genoa in Serie A: 70 successi bianconeri, a fronte 22 vittorie rossoblù e 23 pareggi in 115 sfide. Inoltre, la Vecchia Signora è anche la formazione che ha segnato più reti contro il Grifone nel torneo (231). La Juventus non ha subito alcun gol nelle ultime quattro partite contro il Genoa in campionato. Dall'arrivo di Daniele De Rossi il Genoa ha una media di 1.35 punti a partita in campionato. Kenan Yildiz è il più giovane giocatore in doppia cifra di reti in questa Serie A: 10 gol nel torneo in corso per il classe 2005 - tra i giocatori nati dal 2003 in avanti, solo Lamine Yamal (14) vanta più marcature nei maggiori cinque campionati europei questa stagione.

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