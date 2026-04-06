Conte: "Scudetto resta difficile, siamo realisti"

L'allenatore del Napoli ha commentato la vittoria interna sul Milan: "Bisogna dire grazie ai ragazzi che hanno sopperito alle tante assenze - ha detto -. Con Politano avevo previsto che al suo ingresso avrebbe potuto fare la differenza con un Milan stanco. Scudetto? Siamo realisti, resta difficile, ma teniamo il piede sull'acceleratore". E sull'ipotesi di un futuro da Ct: "Ho ancora un anno di contratto, a fine anno incontrerò il presidente" NAPOLI-MILAN: HIGHLIGHTS - CLASSIFICA - PAGELLE - CONTE SULLA NAZIONALE

Quinta vittoria consecutiva e rincorsa scudetto ancora aperta, seppur con un -7 dalla vetta. Il Napoli fa suo il big match del 'Maradona' e si gode il sorpasso ai danni del Milan. 1-0 firmato Politano e commentato così da Conte nel post partita: "Un successo che lascia tanto entusiasmo e tanta fiducia - ha detto -, bisogna dire grazie ai ragazzi che hanno sopperito alle tante assenze. Oggi ci mancavano 5 titolari, un'altra squadra avrebbe perso la rotta e sarebbe naufragata, invece siamo stati bravi. Penso ad Elmas che oggi è entrato negli ultimi 15 minuti ed è stato protagonista assoluto nel periodo delle tante assenze, oppure a Mazzocchi o a Beukema. La cosa straordinaria è stata fatta lì, poi è inevitabile che recuperando giocatori hai più scelta e la possibilità di fare rotazioni. Con Politano avevo previsto che al suo ingresso avrebbe potuto fare la differenza con un Milan stanco. Tutti si mettono a disposizione, anche l'entrata di Alisson è stata importante. Adesso bisogna continuare, mancano 7 partite e abbiamo fatto un passo avanti per la Champions che è il nostro obiettivo. Non capisco perché lo è per il Milan e la Juve e non lo è per noi. Abbiamo vinto una Supercoppa e vogliamo mantenere questa posizione, sapendo che l'Inter sta meritando il primato. Noi siamo lì e dobbiamo pensare a noi".

"Scudetto? Manteniamo il piede sull'acceleratore" "I ragazzi hanno risposto alla grande in un momento in cui poteva finire male, ci mancano da recuperare Rrahmani, Di Lorenzo, Neres e Vergara - ha aggiunto l'allenatore -. Hojlund stamattina aveva febbre e vomito, è stato bravo Giovane a sostituirlo bene. Non è questione di credere allo scudetto, dobbiamo essere realisti: vuol dire che noi non dobbiamo sbagliare mai e davanti devono sbagliare più di una volta, vedendo quello che hanno fatto finora mi sembra difficile. Noi dobbiamo avere quell'orgoglio, quella voglia di mantenere il piede sull'acceleratore e comunque difendere lo scudetto fino alla fine. Cosa che, per tanti motivi, a un certo punto non siamo riusciti a fare. Ora ci siamo un po' riappropriati di quello fatto l'anno scorso, sapendo che la Champions non è ancora stata conquistata e sappiamo i benefici che porta". Leggi anche Allegri: "Scudetto? Credo che ormai abbiamo dato"

"Nazionale? Ho un altro anno di contratto col Napoli" "Le voci sulla Nazionale? Senza andare indietro, l'anno scorso negli ultimi tre mesi si parlava di me che sarei andato via dal Napoli, che sarei andato alla Juventus. O sbaglio? I media fanno il loro lavoro e devono scrivere, giusto che lo facciano - ha spiegato in conferenza -. Giusto che il mio nome faccia parte. Se fossi il presidente della Federazione mi prenderei in considerazione (ride, ndr). Insieme ad altri, Conte allenatore lo metterei nella lista dei candidati per tanti motivi. Ci sono già stato in Nazionale, conosco l'ambiente ed è un motivo di lusinga. Fare il Ct della propria nazionale è bello, sapete benissimo però che non vado a sottolineare la mia situazione. Stiamo concentrati sul Napoli, ho un altro anno di contratto e a fine anno incontrerò il presidente. Mi dispiace una cosa: avessimo raggiunto la qualificazione ai Mondiali con i rigori, si sarebbe parlato di grande impresa, di un calcio in salute. Alla fine il risultato cambia i giudizi, ogni volta che non ci siamo qualificati si è detto di dover cambiare tutto. Dopo tre Mondiali serve fare qualcosa di vero: quando sono stato Ct si è parlato tanto e ho trovato poco aiuto da parte delle squadre. Adesso è tutto da cambiare? Anche nei disastri ci sono cose da salvare, ma serve chi capisce e vuole attivarsi, altrimenti scriviamo per una settimana e poi ci si dimentica dei problemi. Se le cose non vanno, non vanno anche se ti qualifichi. Se ci fossimo qualificati, avremmo avuto toni trionfalistici per tutti. Troviamo una via di mezzo, se vogliamo bene al calcio. Ci sono dei giocatori di livello, qualcosa va fatto perchè vogliamo tutti bene alla Nazionale e siamo dispiaciuti perchè staremo a guardare gli altri".

De Laurentiis: "Bellissima partita" A fine partita è arrivato anche il tweet del presidente De Laurentiis: "Da Los Angeles ho visto una bellissima partita. Bravissimo Conte con i cambi. Contento per Politano. Bella prestazione di Giovane, Alisson e tutta la squadra. Forza Napoli Sempre!"