Allegri: "Scudetto? Credo che ormai abbiamo dato"

Allegri dopo Napoli-Milan: "Scudetto? Credo che ormai abbiamo dato"milan
Le parole dell'allenatore rossonero dopo il ko del Maradona: "Ormai per la corsa scudetto abbiamo dato - ha spiegato -. La partita è stata bloccata, abbiamo sbagliato delle scelte, il Napoli è stato bravo nell'episodio a favore. Ora difendiamo il vantaggio per l'obiettivo Champions"
NAPOLI-MILAN 1-0: HIGHLIGHTS - CLASSIFICA - PAGELLE
"Corsa scudetto? Credo che ormai abbiamo dato". Massimiliano Allegri si tira fuori dalla lotta per il titolo dopo la sconfitta del suo Milan a Napoli, con un ritardo ora di 9 lunghezze dall'Inter capolista. "È stata una gara con poche occasioni, chi portava a proprio favore l'episodio l'avrebbe vinta - ha commentato l'allenatore rossonero dopo il match -. Sono stati bravi loro, anche perché eravamo a difesa schierata. In alcune situazioni dovevamo essere più veloci a tirare in porta, abbiamo sbagliato delle scelte. Nkunku e Fullkrug hanno fatto una buona partita, il primo ha lavorato molto bene per la squadra, anche tecnicamente, poi in queste situazioni uno come lui deve fare gol. Ma sono stati entrambi bravi, così come lo è stata tutta la squadra. È stata una partita bloccata: nel primo tempo abbiamo subito l'occasione di Spinazzola e un contropiede su un palla persa a centrocampo, sapevamo che loro sono bravi se scatenati in velocità e un paio di volte li abbiamo scatenati noi. Bisogna migliorare e restare sereni per vincere le partite che ci mancano all'obiettivo Champions".
"Tridente in attacco? Si può, ma..."
E sulle possibilità di tridente in attacco ha aggiunto: "Pulisic è rientrato venerdì dalla nazionale, Leao è stato 12 giorni fermo. Si può partire con i tre davanti, ma dipende dalle caratteristiche: i giocatori devono stare anche in buone condizioni. Leao ha iniziato bene la stagione, poi ha avuto degli infortuni che l'hanno rallentato. Ora pensiamo una partita alla volta: sabato ci sarà l'Udinese che è una squadra fisica, forte in trasferta, siamo dentro al nostro obiettivo e sappiamo che non si risolverà nella prossima partita. Dobbiamo mantenere il vantaggio Champions sulle inseguitrici".