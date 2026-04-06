Allegri: "Scudetto? Credo che ormai abbiamo dato"

"Corsa scudetto? Credo che ormai abbiamo dato". Massimiliano Allegri si tira fuori dalla lotta per il titolo dopo la sconfitta del suo Milan a Napoli, con un ritardo ora di 9 lunghezze dall'Inter capolista. "È stata una gara con poche occasioni, chi portava a proprio favore l'episodio l'avrebbe vinta - ha commentato l'allenatore rossonero dopo il match -. Sono stati bravi loro, anche perché eravamo a difesa schierata. In alcune situazioni dovevamo essere più veloci a tirare in porta, abbiamo sbagliato delle scelte. Nkunku e Fullkrug hanno fatto una buona partita, il primo ha lavorato molto bene per la squadra, anche tecnicamente, poi in queste situazioni uno come lui deve fare gol. Ma sono stati entrambi bravi, così come lo è stata tutta la squadra. È stata una partita bloccata: nel primo tempo abbiamo subito l'occasione di Spinazzola e un contropiede su un palla persa a centrocampo, sapevamo che loro sono bravi se scatenati in velocità e un paio di volte li abbiamo scatenati noi. Bisogna migliorare e restare sereni per vincere le partite che ci mancano all'obiettivo Champions".