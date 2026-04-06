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Roma, infortunio Mancini: lesione all'adduttore. Stop fra le 2 e le 3 settimane

roma

Ancora cattive notizie in casa Roma sul fronte infortuni. Gianluca Mancini, uscito nell'intervallo della sfida contro l'Inter, ha riportato una lesione all’adduttore destro. Previsto per lui uno stop di 2-3 settimane. 

LA ROMA DEVE INIZIARE AD ANTICIPARE IL FUTURO

Continua il momento nero in casa Roma sul fronte infortuni. Dopo Dybala, Konè e Wesley Gasperini dovrà fare ameno per 2 o 3 settimane anche di Gianluca Mancini, uscito nell'intervallo della sfida di San Siro contro l'Inter dopo aver segnato il gol del momentaneo 1-1. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto hanno fatto emergere una lesione all’adduttore

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