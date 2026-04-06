Ancora cattive notizie in casa Roma sul fronte infortuni. Gianluca Mancini, uscito nell'intervallo della sfida contro l'Inter, ha riportato una lesione all’adduttore destro . Previsto per lui uno stop di 2-3 settimane.

Continua il momento nero in casa Roma sul fronte infortuni. Dopo Dybala, Konè e Wesley Gasperini dovrà fare ameno per 2 o 3 settimane anche di Gianluca Mancini, uscito nell'intervallo della sfida di San Siro contro l'Inter dopo aver segnato il gol del momentaneo 1-1. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto hanno fatto emergere una lesione all’adduttore.