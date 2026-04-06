La partita Udinese-Como valida per la 31^ giornata di Serie A sarà trasmessa lunedì 6 aprile alle ore 12.30 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky , la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Udinese e Como

Il Como ha vinto entrambi gli ultimi due match di campionato contro l'Udinese in Serie A (già record di successi consecutivi contro questa avversaria nel torneo): lo stesso numero di vittorie ottenute dai lariani ai danni dei friulani nei precedenti 12 confronti nel massimo campionato (3N, 7P). Tra le squadre contro cui l'Udinese non ha mai perso un match casalingo in Serie A, il Como è quella affrontata più volte davanti al proprio pubblico nel torneo: 10, nelle quali i bianconeri hanno collezionato sette successi e tre pareggi. L'Udinese ha ottenuto 39 punti in questa Serie A e potrebbe conquistarne almeno 40 nelle prime 31 gare giocate per la seconda stagione di fila (esattamente 40 nel 2024/25): tante volte quante nelle precedenti 11 edizioni del torneo (dal 2013/14 - 42 nel 2022/23 e 40 nel 2016/17). Dopo il 2-0 inflitto al Genoa nell'ultimo turno di campionato, l'Udinese potrebbe vincere due match di fila in Serie A senza subire gol per solo per la seconda volta negli ultimi quattro anni solari (2023, 2024, 2025 e 2026) - finora, l'unica serie nel periodo è stata quella di tre gare registrata tra febbraio e marzo 2025 (contro Empoli, Lecce e Parma). Considerando solo il girone di ritorno della Serie A 2025/26, il Como sarebbe in vetta alla classifica assieme all'Inter, con 24 punti conquistati da entrambe le formazioni lombarde. Inoltre, nella seconda metà di questo campionato, i lariani sono la formazione con più gol segnati (26) e meno reti subite (solo sette) nel torneo (differenza reti di +19). Il Como ha vinto ciascuna delle ultime cinque partite giocate in Serie A e potrebbe eguagliare il proprio record di successi consecutivi nel massimo campionato: sei tra aprile e maggio 2025. Inoltre, in caso di successo Cesc Fàbregas diventerebbe solo il secondo allenatore nella storia capace di ottenere almeno 30 vittorie in massima serie alla guida del Como, dopo Mario Varglien (33 tra il 1949/50 ed il 1950/51).