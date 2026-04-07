Introduzione

Lesione del soleo e fastidio al polpaccio senza ulteriori problematiche. Questo il responso sulle condizioni di Dusan Vlahovic e Mattia Perin. L'attaccante dovrà fermarsi per almeno 20 giorni mentre il portiere va considerato "day-by-day". L'Europa di Bologna e Fiorentina ci diranno di più su possibili recuperi, soprattutto per qual che riguarda la squadra di Vanoli. Odgaard invece è tornato ad allenarsi con la squadra. Buone notizie quindi per lui in vista della sfida di campionato contro il Lecce.



Il risultato pesante del Meazza non è stato l'unica brutta notizia della serata. Gasperini dovrà rinunciare infatti a Gianluca Mancini per un periodo che va dalle 2 alle 3 settimane a causa di una lesione all'adduttore. Le varie borse del ghiaccio viste sulla panchina dell'Inter non dovrebbero preoccupare molto. Bastoni ha rimediato una continusione alla caviglia che già gli aveva procurato problemi ma al momento non è scattato l'allarme in vista del Como.



Sono 7 gli squalificati dal Giudice Sportivo che ha fermato per due giornate Maleh della Cremonese, al quale è stata inflitta anche un'ammenda di 5.000 euro. Gudmundsson e Suslov invece salteranno solo la prossima di campionato



Ecco nel dettaglio indisponibili, squalificati e recuperabili per la 32^ giornata