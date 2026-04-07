Introduzione
Lesione del soleo e fastidio al polpaccio senza ulteriori problematiche. Questo il responso sulle condizioni di Dusan Vlahovic e Mattia Perin. L'attaccante dovrà fermarsi per almeno 20 giorni mentre il portiere va considerato "day-by-day". L'Europa di Bologna e Fiorentina ci diranno di più su possibili recuperi, soprattutto per qual che riguarda la squadra di Vanoli. Odgaard invece è tornato ad allenarsi con la squadra. Buone notizie quindi per lui in vista della sfida di campionato contro il Lecce.
Il risultato pesante del Meazza non è stato l'unica brutta notizia della serata. Gasperini dovrà rinunciare infatti a Gianluca Mancini per un periodo che va dalle 2 alle 3 settimane a causa di una lesione all'adduttore. Le varie borse del ghiaccio viste sulla panchina dell'Inter non dovrebbero preoccupare molto. Bastoni ha rimediato una continusione alla caviglia che già gli aveva procurato problemi ma al momento non è scattato l'allarme in vista del Como.
Sono 7 gli squalificati dal Giudice Sportivo che ha fermato per due giornate Maleh della Cremonese, al quale è stata inflitta anche un'ammenda di 5.000 euro. Gudmundsson e Suslov invece salteranno solo la prossima di campionato
Ecco nel dettaglio indisponibili, squalificati e recuperabili per la 32^ giornata
Quello che devi sapere
Gli squalificati per la 32^ giornata
Due partite con due cartellini rossi sventolati ma non solo. A Cremona doccia anticipata per Maleh e Ferguson con il primo che è stato fermato per due giornate (con anche ammenda di 5.000 euro). Ecco riassunta la situazione degli indisponibili causa squalifica per la 32^ giornata
- FERGUSON (Bologna)
- MALEH (Cremonese)
- FAGIOLI (Fiorentina)
- GUDMUNDSSON (Fiorentina)
- MCKENNIE (Juventus)
- PELLEGRINO (Parma)
- SUSLOV (Verona)
ATALANTA
32^ giornata: Atalanta-Juventus su Sky Sport
- SCAMACCA - lesione muscolo-fasciale all’adduttore destro. I controlli al rientro dalla Nazionale hanno mostrato un'evoluzione riparativa con guarigione ancora incompleta. Rientro previsto nella seconda metà di aprile
- HIEN - Lesione muscolare di primo grado al flessore sinistro. Rientro previsto a metà aprile
BOLOGNA
32^ giornata: Bologna-Lecce su Sky Sport
- FERGUSON - Squalificato un turno. Salta il Lecce
- ODGAARD - Elongazione del retto femorale sinistro. Rientrato in gruppo già da martedì è recuperabile in vista del Lecce
- SKORUPSKI - Lesione di medio-alto grado al bicipite femorale sinistro. Rientro a maggio
- DOMINGUEZ - Lesione dell'ileopsoas destro - Rientro a maggio
- DALLINGA - Tendinite. In forte dubbio per la 32^ giornata
- LYKOGIANNIS - Tendinite. In forte dubbio per la 32^ giornata
- JOAO MARIO - Ha accusato un fastidio contro la Cremonese ma pare recuperabile per la 32^ giornata
CAGLIARI
32^ giornata: Cagliari-Cremonese
- PAVOLETTI - Problema al ginocchio. In dubbio per la 32^ giornata
- IDRISSI - Lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Stagione finita
- FELICI - Rottura del legamento crociato. Stagione finita
COMO
32^ giornata: Como-Inter
- RODRIGUEZ - Contusione alla gamba. Potrebbe recuperare per la sfida contro l'Inter
- RAMON - Affaticamento al polpaccio. In forte dubbio per la 32^ giornata
- ADDAI - Lesione del tendine d'Achille della gamba sinistra. Stagione finita
CREMONESE
32^ giornata: Cagliari-Cremonese
- MALEH - Squalificato due turni turno. Salta Cagliari e Torino
- COLLOCOLO - Elongazione a livello del tendine del retto femorale. Rientro previsto a metà aprile
- SANABRIA - Lesione muscolare a livello del bacino. In dubbio per il Cagliari
- MOUMBAGNA - Distrazione muscolare all’adduttore. Possibile rientro a fine aprile
- VARDY - Risentimento muscolare. In dubbio per il Cagliari
- THORSBY - Problema al polpaccio. In forte dubbio per la 32^ giornata
FIORENTINA
32^ giornata: Fiorentina-Lazio
- FAGIOLI - Squalificato un turno. Salta la Lazio
- GUDMUNDSSON - Squalificato un turno. Salta la Lazio
- DODO' - Problema al flessore. Non c'è lesione, recuperabile per la 32^ giornata
- PARISI - Non ancora recuperato dopo la botta contro l'Inter. In dubbio per la Lazio
- MANDRAGORA - Fastidio al polpaccio. In dubbio per la sfida contro la Lazio
- FORTINI - Problema alla schiena. In forte dubbio per la 32^ giornata
- SOLOMON - Risentimento al retto femorale della coscia destra. Recuperabile per la 32^ giornata
- LAMPTEY - Lacerazione isolata del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Operazione riuscita. Rientro previsto nella seconda metà di aprile
GENOA
32^ giornata: Genoa-Sassuolo
- NORTON-CUFFY - Risentimento muscolre al flessore della coscia destra. In dubbio per la 32^ giornata
- CORNET - Problema alla caviglia. Resta in dubbio anche per la gara contro il Sassuolo
- SIEGRIST - Frattura al dito. In dubbio per la 32^ giornata
INTER
32^ giornata: Como-Inter
- BASTONI - Problema alla caviglia. Non dovrebbe essere nulla di preoccupante
- BISSECK - Lieve risentimento muscolare ai flessori della coscia destra. Rientro previsto per la 33^ giornata.
JUVENTUS
32^ giornata: Atalanta-Juventus su Sky Sport
- MCKENNIE - Squalificato un turno. Salta l'Atalanta
- PERIN - Problema al polpaccio. In dubbio per la 32^ giornata
- VLAHOVIC - Lesione di basso grado al soleo. Rientro previsto a inizio maggio
- ADZIC - Fastidio muscolare. In dubbio per la 32^ giornata
LAZIO
32^ giornata: Fiorentina-Lazio
- ZACCAGNI - Lesione muscolare alla coscia destra. Rientro previsto per la seconda metà di aprile
- ROVELLA - Frattura scomposta della clavicola. Stagione finita
- GIGOT - In fase di recupero dopo l'operazione alla caviglia. Tempi di recupero non quantificati
- PROVEDEL - Operato alla spalla. Campionato finito
- GILA - Infiammazione al ginocchio. Prova il recupero per la 32^ giornata
- PELLEGRINI - Fastidio fisico. In dubbio per la 32^ giornata
LECCE
32^ giornata: Bologna-Lecce su Sky Sport
- GASPAR - Lesione di primo grado del collaterale e lesione parziale del crociato anteriore. Tentativo di rientro per maggio
- SOTTIL - Lombosciatalgia. In forte dubbio per la 32^ giornata
- CAMARDA - Operazione alla spalla. Rientro possibile a metà aprile
- BERISHA - Lesione del tendine del retto femorale. Stagione finita
MILAN
32^ giornata: Milan-Udinese
- GABBIA - Ernia inguinale. Operazione riuscita. In dubbio per la 32^ giornata
NAPOLI
32^ giornata: Parma-Napoli
- HOJLUND - Ha saltato la sfida contro il Milan per un virus influenzale Recuperabile per la 32^ giornata
- VERGARA - Lesione distrattiva della fascia plantare. Rientro previsto fra metà e fine aprile
- DI LORENZO - Distorsione di secondo grado al ginocchio sinistro e intervento al piede sinistro per la risoluzione di una problematica pregressa. Rientro previsto a fine aprile
- RRAHMANI - Lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Rientro possibile alla 33^ di campionato
- NERES - Operato alla caviglia. Out fino a fine aprile
PARMA
32^ giornata: Parma-Napoli
- PELLEGRINO - Squalificato un turno. Salta il Napoli
- ALMQVIST - Lesione di alto grado ai flessori. Possibile rientro a metà aprile
- CREMASCHI - Lesione del menisco esterno. Rientro previsto a maggio
- FRIGAN - Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Stagione finita
PISA
32^ giornata: Roma-Pisa su Sky Sport
- MARIN - Problema al ginocchio. In dubbio per la 32^ giornata
- DENOON - Problema alla caviglia. In forte dubbio per la 32^ giornata
- VURAL - Problema al ginocchio. Possibile rientro a metà aprile
ROMA
32^ giornata: Roma-Pisa su Sky Sport
- WESLEY - Lesione miotendinea del bicipite femorale destro. Rientro a inizio maggio
- KONE' - Lesione del bicipite femorale della gamba destra. Rientro previsto a fine aprile
- MANCINI - Lesione all’adduttore destro. Rientro previsto nella seconda metà di aprile
- DYBALA - Operazione al ginocchio sinistro per rottura del menisco esterno. Atteso in campo a fine aprile
- FERGUSON - Operato alla caviglia sinistra. Tempi di recupero non definiti
- DOVBYK - Lesione miotendinea alla coscia sinistra. Si è operato in Finlandia, rientro previsto a metà maggio
SASSUOLO
32^ giornata: Genoa-Sassuolo
- BOLOCA - Operazione in artoscopia per la pulizia del ginocchio sinistro. Tempi di recupero da definire
- CANDE' - Rottura del crociato. Stagione finita
- PIERAGNOLO - Lesione del legamento crociato. Stagione finita
TORINO
32^ giornata: Torino-Verona
- ZAPATA. Interessamento distrattivo parziale del retto femorale della coscia destra. Rientro previsto a fine aprile/Inizio maggio
- ABOUKHLAL - Problema al ginocchio destro. In dubbio per la 32^ giornata
UDINESE
32^ giornata: Milan-Udinese
- ZEMURA - Lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. Rientro previsto nella seconda metà di aprile
- BUKSA - Lesione al soleo. Rientro previsto a metà aprile
- ZANOLI - Lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Stagione finita
VERONA
32^ giornata: Torino-Verona
- SUSLOV - Squalificato un turno. Salta il Torino
- BELLA-KOTCHAP - Lesione al bicipite femorale sinistro. Possibile rientro nella 32^ giornata
- LOVRIC - Affaticamento muscolare. Possibile rientro tra i convocati nella 32^ giornata
- SERDAR - Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Stagione finita