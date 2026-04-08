La notizia più importante è che lunedì 13 aprile si riunirà la Lega Serie A, con l'assemblea convocata per discutere del candidato della componente (che vale il 18%). La maggioranza al momento è orientata su Giovanni Malagò. Ha dalla sua parte figure molto influenti come Beppe Marotta, le grandi squadre, un consenso che dovrebbe arrivare ai 16 voti su 20 necessari già lunedì. All’opposizione, al momento, una sparuta minoranza di club (capeggiata dalla Lazio di Claudio Lotito), che non sembra però avere i numeri per fermare la candidatura. Dunque lunedì con tutta probabilità arriverà l’ok della Lega serie A che indicherà il nome di Giovanni Malagò come candidato presidente della Figc. Poi si dovrà andare alla votazione del 22 giugno, e alla ricerca dei voti dei 275 delegati che rappresentano le varie componenti: Lega Nazionale Dilettanti (Lnd) 34%, Atleti (Aic) 20%, Serie A 18%, Lega Pro 12%, Tecnici (Aiac)10%, Lega Serie B 6%. L’autorevolezza, la capacità di raccogliere consensi, il curriculum di Malagò sono tutti elementi che lo pongono come favorito, ma il sistema di voto ed eventuali altre candidature potrebbero generare sorprese, o rendere la situazione non districabile senza un candidato con pieno consenso (e Malagò per lavorare vorrebbe certamente un'ampia approvazione e un mandato pieno). Attenzione ai dilettanti, il 34% di Abete è determinante e per ora (ma è ancora presto) non è con Malagò. Aggiungiamo che osservano con preoccupazione la situazione dal Governo, in aperta rottura con il quasi ex Gravina, quantomeno diffidenti su Malagò, con netta preferenza sulla soluzione del commissario, al momento però non proponibile perché non esistono le condizioni tecniche per nominarlo