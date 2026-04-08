Dossier Gravina: la relazione sui problemi del calcio italiano e le possibili soluzioni

Introduzione

Il presidente uscente della Figc Gabriele Gravina ha reso pubblica la sua relazione sulla salute del calcio italiano che aveva preparato in vista dell’audizione presso la Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei deputati, poi annullata dopo le sue dimissioni da presidente Figc. Nel documento che segue ci sono le criticità affrontate da Gravina durante il suo mandato, le analisi e le possibili soluzioni dal suo punto di vista (e il perché non sia riuscito a metterle in pratica). "Le criticità del sistema calcio italiano sono ben note da anni – spiega lo stesso Gravina nell’introduzione alla relazione –, si tratta di deficit ormai strutturali. Se vogliamo il bene del calcio italiano è necessario fare chiarezza sulle reali competenze della Federazione, delle Leghe (quindi dei club) e delle istituzioni. Perché senza questa convinta e unanime volontà di anteporre il bene comune alla difesa del proprio posizionamento, con la politica che deve creare le condizioni e agevolare gli strumenti adeguati per agire, nessun singolo individuo può determinare il vero e completo rilancio del movimento calcistico italiano".