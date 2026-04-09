Negli ultimi anni le Under giovanili italiane hanno ottenuto grandi risultati. Nel 2023 l’U19 ha vinto l’Europeo di categoria e l’U20 ha raggiunto la finale mondiale. L'anno seguente, il 2024, c'è stato il trionfo europeo dell’U17 e la semifinale europea dell’U19. Nel 2025, infine, l’U17 ha raggiunto la semifinale dell’Europeo di categoria e successivamente il terzo posto nel Mondiale. Ma non si tratti solo di risultati, ma di continuità di progetto: lo conferma il numero delle qualificazioni europee e mondiali dall’Italia U17 all’U21 dal 2013 al 2024. Nessuno ne ha accumulate più degli Azzurrini (25) davanti a Francia (24) e Inghilterra (23), a seguire Germania e Spagna (entrambe a 21). Proprio a dicembre 2024, il premio Uefa "Maurice Burlaz" (destinato alla Federazione che ha lavorato meglio coi giovani nei tre anni precedenti) è stato destinato proprio all’Italia. Insomma, il talento c’è: ma dove s’inceppa il meccanismo? Basta soffermarsi sui convocati delle Nazionali giovanili nel biennio 2023/24 e il loro spazio ottenuto tra campionati di prima divisione e Champions League. Impressionante il divario con i pari età inglesi per minuti giocati (33.765 contro 14.591 in campionato e 1.963 contro 238 in Champions), tendenza che si ripete con gli spagnoli (18.623 contro 8.796 in campionato e 2.727 contro 1.793 in Champions) e i portoghesi (10.371 contro 6.782 in campionato e 597 contro 28 in Champions)