La presentazione della 32^ giornata di Serie A

Serie A, la presentazione della 32^ giornata: orari, arbitri e squalificatiguida tv
Il 32^ turno di Serie A si apre venerdì 10 con Roma-Pisa, in diretta su Sky e in streaming su NOW, e si conclude lunedì 13 aprile. Le partite della giornata di campionato: dove vederle, gli arbitri e i giocatori squalificati
Il trentaduesimo turno di Serie A della stagione si gioca da venerdì 10 a lunedì 13 aprile. Le 3 partite in diretta su Sky e in streaming su NOW saranno: Roma-Pisa, Atalanta-Juventus e Bologna-Lecce. La giornata di campionato si apre venerdì 10 aprile alle 20.45 con Roma-Pisa, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Sono quattro gli appuntamenti del sabato che inizia con due partite alle 15.00: Cagliari-Cremonese e Torino-Verona. Si prosegue alle 18.00 con Milan-Udinese. La sera, alle 20.45, è il momento di Atalanta-Juventus in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. La domenica di campionato si apre alle 12.30 con Genoa-Sassuolo, prosegue alle 15.00 con Parma-Napoli, mentre alle 18.00 è il momento di Bologna-Lecce su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Alle 20.45 scendono in campo Como e Inter. Il lunedì si conclude la giornata di campionato con, alle 20.45, Fiorentina-Lazio.
Serie A, la programmazione della 32^ giornata
Venerdì 10 aprile
- ore 20.45: Roma-Pisa su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW - [Feliciani]
Sabato 11 aprile
- ore 15.00: Cagliari-Cremonese su DAZN 1 – [Doveri]
- ore 15.00: Torino-Verona su DAZN 2 – [Bonacina]
- ore 18.00: Milan-Udinese su DAZN 1 - [Marchetti]
- ore 20.45: Atalanta-Juventus su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – [Maresca]
Domenica 12 aprile
- ore 12.30: Genoa-Sassuolo su DAZN 1 – [Rapuano]
- ore 15.00: Parma-Napoli su DAZN 1 – [Di Bello]
- ore 18.00: Bologna-Lecce su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – [Colombo]
- ore 20.45: Como-Inter su DAZN 1 – [Massa]
Lunedì 13 aprile
- ore 20.45: Fiorentina-Lazio su DAZN 1 – [Fabbri]
Squalificati Serie A, i giocatori che saltano la 32^ giornata
Sono sette i giocatori squalificati per la 32^ giornata di campionato in seguito alle decisioni del Giudice Sportivo di Serie A.
- Maleh (Cremonese) – due giornate
- Ferguson (Bologna)
- Gudmundsson (Fiorentina)
- Suslov (Hellas Verona)
- Fagioli (Fiorentina)
- McKennie (Juventus)
- Pellegrino (Parma)