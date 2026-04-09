La presentazione della 32^ giornata di Serie A

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Serie A, la presentazione della 32^ giornata: orari, arbitri e squalificati

guida tv

Il 32^ turno di Serie A si apre venerdì 10 con Roma-Pisa, in diretta su Sky e in streaming su NOW, e si conclude lunedì 13 aprile. Le partite della giornata di campionato: dove vederle, gli arbitri e i giocatori squalificati

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Il trentaduesimo turno di Serie A della stagione si gioca da venerdì 10 a lunedì 13 aprile. Le 3 partite in diretta su Sky e in streaming su NOW saranno: Roma-Pisa, Atalanta-Juventus e Bologna-Lecce. La giornata di campionato si apre venerdì 10 aprile alle 20.45 con Roma-Pisa, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Sono quattro gli appuntamenti del sabato che inizia con due partite alle 15.00: Cagliari-Cremonese e Torino-Verona. Si prosegue alle 18.00 con Milan-Udinese. La sera, alle 20.45, è il momento di Atalanta-Juventus in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. La domenica di campionato si apre alle 12.30 con Genoa-Sassuolo, prosegue alle 15.00 con Parma-Napoli, mentre alle 18.00 è il momento di Bologna-Lecce su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Alle 20.45 scendono in campo Como e Inter. Il lunedì si conclude la giornata di campionato con, alle 20.45, Fiorentina-Lazio.

Serie A, la programmazione della 32^ giornata

Venerdì 10 aprile

  • ore 20.45: Roma-Pisa su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW - [Feliciani]

Sabato 11 aprile

  • ore 15.00: Cagliari-Cremonese su DAZN 1 – [Doveri]
  • ore 15.00: Torino-Verona su DAZN 2 – [Bonacina]
  • ore 18.00: Milan-Udinese su DAZN 1 - [Marchetti]
  • ore 20.45: Atalanta-Juventus su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – [Maresca]

Domenica 12 aprile

  • ore 12.30: Genoa-Sassuolo su DAZN 1 – [Rapuano]
  • ore 15.00: Parma-Napoli su DAZN 1 – [Di Bello]
  • ore 18.00: Bologna-Lecce su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – [Colombo]
  • ore 20.45: Como-Inter su DAZN 1 – [Massa]

Lunedì 13 aprile

  • ore 20.45: Fiorentina-Lazio su DAZN 1 – [Fabbri]

Squalificati Serie A, i giocatori che saltano la 32^ giornata

Sono sette i giocatori squalificati per la 32^ giornata di campionato in seguito alle decisioni del Giudice Sportivo di Serie A.

  • Maleh (Cremonese) – due giornate
  • Ferguson (Bologna)
  • Gudmundsson (Fiorentina)
  • Suslov (Hellas Verona)
  • Fagioli (Fiorentina)
  • McKennie (Juventus)
  • Pellegrino (Parma)

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