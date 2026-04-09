La presentazione della 32^ giornata di Serie A

Il trentaduesimo turno di Serie A della stagione si gioca da venerdì 10 a lunedì 13 aprile. Le 3 partite in diretta su Sky e in streaming su NOW saranno: Roma-Pisa, Atalanta-Juventus e Bologna-Lecce. La giornata di campionato si apre venerdì 10 aprile alle 20.45 con Roma-Pisa, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Sono quattro gli appuntamenti del sabato che inizia con due partite alle 15.00: Cagliari-Cremonese e Torino-Verona. Si prosegue alle 18.00 con Milan-Udinese. La sera, alle 20.45, è il momento di Atalanta-Juventus in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. La domenica di campionato si apre alle 12.30 con Genoa-Sassuolo, prosegue alle 15.00 con Parma-Napoli, mentre alle 18.00 è il momento di Bologna-Lecce su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Alle 20.45 scendono in campo Como e Inter. Il lunedì si conclude la giornata di campionato con, alle 20.45, Fiorentina-Lazio.