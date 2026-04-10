L'Atalanta sfida la Juventus sabato 10 aprile alle 20.45 in un match importante per la corsa Champions. Palladino con Pasalic alle spalle di De Ketelaere e Raspadori. Spalletti dovrà fare a meno dello squalificato McKennie: al suo posto Koopmeiners in vantaggio su Miretti. In attacco David favorito su Boga. La partita sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

JUVE, SPALLETTI RINNOVA FINO AL 2028