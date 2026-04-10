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Atalanta-Juventus, le probabili formazioni del match di Serie A

Serie A

L'Atalanta sfida la Juventus sabato 10 aprile alle 20.45 in un match importante per la corsa Champions. Palladino con Pasalic alle spalle di De Ketelaere e Raspadori. Spalletti dovrà fare a meno dello squalificato McKennie: al suo posto Koopmeiners in vantaggio su Miretti. In attacco David favorito su Boga. La partita sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

JUVE, SPALLETTI RINNOVA FINO AL 2028

Probabili Formazioni

Atalanta
Marco Carnesecchi
Marco Carnesecchi
portiere
Atalanta
Giorgio Scalvini
Giorgio Scalvini
difensore centrale di destra
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Atalanta
Berat Djimsiti
Berat Djimsiti
difensore centrale
Atalanta
Honest Ahanor
Honest Ahanor
difensore centrale di sinistra
pubblicità
Atalanta
Raoul Bellanova
Raoul Bellanova
esterno destro
Atalanta
Marten de Roon
Marten de Roon
centrocampista centrale
Atalanta
Éderson
Éderson
centrocampista centrale
Atalanta
Davide Zappacosta
Davide Zappacosta
esterno sinistro
pubblicità
Atalanta
Mario Pasalic
Mario Pasalic
trequartista
Atalanta
Charles De Ketelaere
Charles De Ketelaere
attaccante
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Atalanta
Giacomo Raspadori
Giacomo Raspadori
attaccante

Le possibili scelte di Palladino

ATALANTA (3-4-1-2), la probabile formazione: Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic; De Ketelaere, Raspadori. All. Palladino

  • Non ci sarà ancora Hien in difesa: Djimsiti a completare il reparto con Scalvini e Ahanor
  • A centrocampo Bellanova e Zappacosta sugli esterni
  • Davanti Pasalic alle spalle di De Ketelaere e Raspadori
Juventus
Michele Di Gregorio
Michele Di Gregorio
portiere
Juventus
Pierre Kalulu
Pierre Kalulu
terzino destro
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Juventus
Gleison Bremer Bremer
Gleison Bremer Bremer
difensore centrale
Juventus
Lloyd Kelly
Lloyd Kelly
difensore centrale
pubblicità
Juventus
Andrea Cambiaso
Andrea Cambiaso
terzino sinistro
Juventus
Teun Koopmeiners
Teun Koopmeiners
mezzala destra
Juventus
Manuel Locatelli
Manuel Locatelli
centrocampista centrale
Juventus
Khéphren Thuram
Khéphren Thuram
mezzala sinistra
pubblicità
Juventus
Francisco Conceição
Francisco Conceição
ala destra
Juventus
Jonathan David
Jonathan David
attaccante centrale
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Juventus
Kenan Yildiz
Kenan Yildiz
ala sinistra

JUVENTUS (4-3-3) la probabile formazione

JUVENTUS (4-3-3) la probabile formazione: Di Gregorio, Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso, Koopmeiners, Locatelli, Thuram, Conceição, David, Yildiz. All. Spalletti

  • Spalletti non avrà a disposizione Vlahovic, Adzic e lo squalificato McKennie
  • Ballottaggio in attacco con David in vantaggio su Boga
  • A centrocampo, insieme a Locatelli e Thuram, uno tra Koopmeiners e Miretti con l'ex della sfida in vantaggio

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