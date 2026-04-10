L'Atalanta sfida la Juventus sabato 10 aprile alle 20.45 in un match importante per la corsa Champions. Palladino con Pasalic alle spalle di De Ketelaere e Raspadori. Spalletti dovrà fare a meno dello squalificato McKennie: al suo posto Koopmeiners in vantaggio su Miretti. In attacco David favorito su Boga. La partita sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e in streaming su NOW
Probabili Formazioni
Le possibili scelte di Palladino
ATALANTA (3-4-1-2), la probabile formazione: Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic; De Ketelaere, Raspadori. All. Palladino
- Non ci sarà ancora Hien in difesa: Djimsiti a completare il reparto con Scalvini e Ahanor
- A centrocampo Bellanova e Zappacosta sugli esterni
- Davanti Pasalic alle spalle di De Ketelaere e Raspadori
JUVENTUS (4-3-3) la probabile formazione
JUVENTUS (4-3-3) la probabile formazione: Di Gregorio, Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso, Koopmeiners, Locatelli, Thuram, Conceição, David, Yildiz. All. Spalletti
- Spalletti non avrà a disposizione Vlahovic, Adzic e lo squalificato McKennie
- Ballottaggio in attacco con David in vantaggio su Boga
- A centrocampo, insieme a Locatelli e Thuram, uno tra Koopmeiners e Miretti con l'ex della sfida in vantaggio