Importante sfida salvezza tra Cagliari e Cremonese: match in programma sabato 11 aprile alle 15. Pisacane con Dossena dal 1' in difesa rispetto alla sconfitta col Sassuolo. Belotti recuperato, partirà dalla panchina. Giampaolo senza lo squalificato Maleh a centrocampo. Coppia d'attacco Okereke-Bonazzoli
Probabili Formazioni
Le possibili scelte di Pisacane
CAGLIARI (3-5-2), probabile formazione: Caprile; Zè Pedro, Mina, Dossena; Palestra, Deiola, Gaetano, Sulemana, Obert; Folorunsho, Seb. Esposito. All. Pisacane
- Pisacane recupera Belotti, che partirà dalla panchina
- Indisponibili Felici, Idrissi e Pavoletti
- Coppia d'attacco Folorunsho-Sebastiano Esposito
- In difesa si rivede Dossena dal 1', rispetto alla sconfitta col Sassuolo
Le possibili scelte di Giampaolo
CREMONESE (4-4-2), la probabile formazione: Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Zerbin, Grassi, Payero, Vandeputte; Bonazzoli, Okereke. All. Giampaolo
- Maleh squalificato. A centrocampo spazio a Payero dal 1'
- Okereke al fianco di Bonazzoli in avanti
- Indisponibili Collocolo, Vardy e Thorsby