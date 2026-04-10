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Cagliari-Cremonese, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Importante sfida salvezza tra Cagliari e Cremonese: match in programma sabato 11 aprile alle 15. Pisacane con Dossena dal 1' in difesa rispetto alla sconfitta col Sassuolo. Belotti recuperato, partirà dalla panchina. Giampaolo senza lo squalificato Maleh a centrocampo. Coppia d'attacco Okereke-Bonazzoli

Probabili Formazioni

Cagliari
Elia Caprile
Elia Caprile
portiere
Cagliari
José Pedro Zé Pedro
José Pedro Zé Pedro
difensore centro destra
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Cagliari
Yerry Mina
Yerry Mina
difensore centrale
Cagliari
Alberto Dossena
Alberto Dossena
difensore centro sinistra
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Cagliari
Marco Palestra
Marco Palestra
esterno destro
Cagliari
Alessandro Deiola
Alessandro Deiola
mezzala destra
Cagliari
Gianluca Gaetano
Gianluca Gaetano
centrocampista centrale
Cagliari
Ibrahim Sulemana
Ibrahim Sulemana
mezzala sinistra
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Cagliari
Adam Obert
Adam Obert
esterno sinistro
Cagliari
Michael Folorunsho
Michael Folorunsho
attaccante
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Cagliari
Sebastiano Esposito
Sebastiano Esposito
attaccante

Le possibili scelte di Pisacane

CAGLIARI (3-5-2), probabile formazione: Caprile; Zè Pedro, Mina, Dossena; Palestra, Deiola, Gaetano, Sulemana, Obert; Folorunsho, Seb. Esposito. All. Pisacane

  • Pisacane recupera Belotti, che partirà dalla panchina
  • Indisponibili Felici, Idrissi e Pavoletti
  • Coppia d'attacco Folorunsho-Sebastiano Esposito
  • In difesa si rivede Dossena dal 1', rispetto alla sconfitta col Sassuolo
Cremonese
Emil Audero
Emil Audero
portiere
Cremonese
Filippo Terracciano
Filippo Terracciano
terzino destro
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Cremonese
Federico Baschirotto
Federico Baschirotto
difensore centrale
Cremonese
Sebastiano Luperto
Sebastiano Luperto
difensore centrale
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Cremonese
Giuseppe Pezzella
Giuseppe Pezzella
terzino sinistro
Cremonese
Alessio Zerbin
Alessio Zerbin
esterno destro
Cremonese
Alberto Grassi
Alberto Grassi
centrocampista centrale
Cremonese
Martín Payero
Martín Payero
centrocampista centrale
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Cremonese
Jari Vandeputte
Jari Vandeputte
esterno sinistro
Cremonese
Federico Bonazzoli
Federico Bonazzoli
attaccante
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Cremonese
David Okereke
David Okereke
attaccante

Le possibili scelte di Giampaolo

CREMONESE (4-4-2), la probabile formazione: Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Zerbin, Grassi, Payero, Vandeputte; Bonazzoli, Okereke. All. Giampaolo

  • Maleh squalificato. A centrocampo spazio a Payero dal 1'
  • Okereke al fianco di Bonazzoli in avanti
  • Indisponibili Collocolo, Vardy e Thorsby

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