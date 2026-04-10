L'allenatore della Roma torna sulle parole del senior advisor giallorosso Ranieri: "Ci incontreremo la prossima settimana, non ci sono mai stati degli screzi". Poi in conferenza aggiunge: "Ho indicato solo due giocatori importanti e ne è arrivato uno". Sulla vittoria contro il Pisa: "I ragazzi hanno avuto un'ottima reazione. Questi sono tre punti molto buoni per la nostra classifica" ROMA-PISA 3-0: HIGHLIGHTS - PAGELLE - LE PAROLE DI RANIERI

La Roma torna a vincere in campionato e, dopo la sconfitta di San Siro con l'Inter, batte con un netto 3-0 il Pisa all'Olimpico. Ad analizzare la prestazione dei giallorossi a Sky Sport è Gian Piero Gasperini: "Le partite in Serie A non sono mai facili. Abbiamo giocato con attenzione, i ragazzi hanno avuto un'ottima reazione. Il secondo tempo di Milano aveva lasciato molta amarezza, però siamo lì. Questi sono tre punti molto buoni per la nostra classifica". Sulle parole di Ranieri: "Sull'Atalanta sarebbe meglio non pronunciarsi perché ha fatto qualcosa di straordinario con i giovani e anche con i meno giovani - ha detto l'allenatore della Roma -. L'Atalanta ha ottenuto dei risultati ed era una squadra molto competitiva. Con Ranieri ci vedremo la prossima settimana, non ci sono mai stati degli screzi. Io per ora penso alla prestazione della squadra e a quello che dovremo fare nelle prossime sfide. Mancano ancora sei partite ed è un momento delicato per tutti. Sabato e domenica tiferemo per Atalanta e Inter e vedremo che cosa succederà".

"Ho lasciato libera scelta sui giocatori che non conoscevo" Intervenuto in conferenza stampa, Gasperini ha aggiunto: "Io ho lasciato libera scelta sui giocatori che non conoscevo. Ho indicato solo due giocatori importanti e ne è arrivato uno. Dall'inizio era determinante per me lavorare sugli attaccanti. Per me era quella la priorità, il resto andava benissimo. Non c’è mai stata una contrapposizione su quello. E ho sempre 'picchiato' sulla necessità di lavorare lì davanti e di alzare il livello della squadra. Poi purtroppo ci sono state difficoltà enormi. Io con Ranieri non ho mai avuto problemi, nessuno screzio. Anzi: mi sembrava anche d'accordo su questo".

Che cosa aveva detto Ranieri Il senior advisor della Roma Claudio Ranieri aveva parlato così nel pre partita del match contro il Pisa: "Sono senior advisor della proprietà, non di Gasperini. Ho scelto 5-6 allenatori, tre non sono venuti. Con la società abbiamo scelto Gasperini per quello che aveva fatto all'Atalanta e insieme abbiamo scelto i giocatori. Non ce n'è stato uno che sia venuto senza la sua approvazione. Amo la Roma, come mi sono fatto da parte da allenatore così potrò fare da senior advisor se non sarò interpellato". intervista sky Ranieri: "Giocatori scelti d'accordo con Gasperini"