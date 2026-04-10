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Milan-Udinese, le probabili formazioni della partita di serie A

Serie A

Sarà un Milan con un vestito tattico nuovo quello che vedremo contro l'Udinese. Allegri ha provato in settimana il 4-3-3 e tutto lascia pensare che sarà questo lo schieramento che vedremo in campo contro i friulani con il tridente d'attacco composto da Pulisic-Leao e Saelemaekers, che è in vantaggio su Nkunku. Nell'Udinese rientra dalla squalifica Davis che farà coppia in attacco con Zaniolo

Probabili Formazioni

Milan
Mike Maignan
Mike Maignan
Portiere
Milan
Zachary Athekame
Zachary Athekame
Terzino destro
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Milan
Koni De Winter
Koni De Winter
Difensore centrale
Milan
Strahinja Pavlovic
Strahinja Pavlovic
Difensore centrale
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Milan
Davide Bartesaghi
Davide Bartesaghi
Terzino sinistro
Milan
Samuele Ricci
Samuele Ricci
Centrocampista di destra
Milan
Luka Modric
Luka Modric
Centrocampista centrale
Milan
Adrien Rabiot
Adrien Rabiot
Centrocampista di sinistra
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Milan
Alexis Saelemaekers
Alexis Saelemaekers
Attaccante di destra
Milan
Rafael Leão
Rafael Leão
Attaccante centrale
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Milan
Christian Pulisic
Christian Pulisic
Attaccante di sinistra

La probabile formazione del Milan

MILAN (4-3-3): Maignan; Athekame, De Winter, pavlovic, Bartesaghi; Ricci, Modric, Rabiot; Saelemaekers, Leao, Pulisic. All. Allegri

  • Allegri passa al 4-3-3
  • Saelamaekers in vantaggio su Nkunku nel ruolo di esterno destro alto
  • Ricci completa il centrocampo con Modric e Rabiot
Udinese
Maduka Okoye
Maduka Okoye
Portiere
Udinese
Thomas Kristensen
Thomas Kristensen
Difensore di destra
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Udinese
Christian Kabasele
Christian Kabasele
Difensore centrale
Udinese
Oumar Solet
Oumar Solet
Difensore di sinistra
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Udinese
Kingsley Ehizibue
Kingsley Ehizibue
Esterno destro
Udinese
Jurgen Ekkelenkamp
Jurgen Ekkelenkamp
Centrocampista di destra
Udinese
Jesper Karlström
Jesper Karlström
Centrocampista centrale
Udinese
Arthur Atta
Arthur Atta
Centrocampista di sinistra
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Udinese
Hassane Kamara
Hassane Kamara
Esterno sinistro
Udinese
Nicolò Zaniolo
Nicolò Zaniolo
Attaccante
pubblicità
Udinese
Keinan Davis
Keinan Davis
Attaccante

La probabile formazione dell'Udinese

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. All. Runjaic

  • Piotrowski è in ballottaggio per una maglia con Atta e Ekkelenkamp a centrocampo
  • Torna Davis dalla squalifica e si riforma la coppia d'attacco con Zaniolo

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