Sarà un Milan con un vestito tattico nuovo quello che vedremo contro l'Udinese. Allegri ha provato in settimana il 4-3-3 e tutto lascia pensare che sarà questo lo schieramento che vedremo in campo contro i friulani con il tridente d'attacco composto da Pulisic-Leao e Saelemaekers, che è in vantaggio su Nkunku. Nell'Udinese rientra dalla squalifica Davis che farà coppia in attacco con Zaniolo