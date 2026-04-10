Sarà un Milan con un vestito tattico nuovo quello che vedremo contro l'Udinese. Allegri ha provato in settimana il 4-3-3 e tutto lascia pensare che sarà questo lo schieramento che vedremo in campo contro i friulani con il tridente d'attacco composto da Pulisic-Leao e Saelemaekers, che è in vantaggio su Nkunku. Nell'Udinese rientra dalla squalifica Davis che farà coppia in attacco con Zaniolo
Probabili Formazioni
La probabile formazione del Milan
MILAN (4-3-3): Maignan; Athekame, De Winter, pavlovic, Bartesaghi; Ricci, Modric, Rabiot; Saelemaekers, Leao, Pulisic. All. Allegri
- Allegri passa al 4-3-3
- Saelamaekers in vantaggio su Nkunku nel ruolo di esterno destro alto
- Ricci completa il centrocampo con Modric e Rabiot
La probabile formazione dell'Udinese
UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. All. Runjaic
- Piotrowski è in ballottaggio per una maglia con Atta e Ekkelenkamp a centrocampo
- Torna Davis dalla squalifica e si riforma la coppia d'attacco con Zaniolo