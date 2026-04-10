Introduzione
Lo scontro diretto di settimana scorsa ha spezzato l’asse milanese nei primi posti della classifica. Ora è Antonio Conte ad inseguire l'Inter che però è sette gradini più in alto. Chivu però è atteso dalla sfida contro il Como, che ritroverà anche in Coppa Italia. Fabregas vuole una rivincita dopo il pesante ko dell’andata. Crocevia Champions anche a Bergamo dove una Juventus priva di McKennie bussa alla porta di Palladino. I temi e gli spunti di giornata sono però tantissimi, anche guardando la parte rossa della classifica
Tifosi e fantallenatori si ritrovano come ogni weekend con i soliti interrogativi di formazione. Chi cambia, chi resta e soprattutto chi recupera? Per rispondere a tutti non ci resta che affidarci alla squadra degli inviati di Sky Sport. Le notizie non tardano ad arrivare: sorprese di formazione, ballottaggi risolti o da risolvere. Insomma, il nostro team rilascia notizie fresche di continuo. Ecco quindi tutto quel che c’è da sapere sulle probabili formazioni della 32^ giornata di Serie A
Quello che devi sapere
Roma-Pisa, venerdì ore 20:45 su Sky Sport
Roma
- Si è aggiunto un altro nome alla lista dei presenti in infermeria. Niente Pisa per Gianluca Mancini, fermato da un problema all’adduttore. Dietro c’è Ghilardi favorito
- In mediana dovremmo rivedere la coppia Pisilli-Cristante con Rensch in pole sull’out sinistro. Tsimikas resta un’opzione ma per ora a gara in corso
- Davanti ci sarà il solito Malen con Pellegrini e Soulé a supporto. Robinio Vaz è un’alternativa ma con scarse quotazioni per una partenza dal primo minuto
Pisa
- Problema attacco che potrebbe essere risolto dal ritorno di Durosinmi, fermo da due giornate per squalifica. Le ultime soluzioni non hanno portato a ipotetiche conferme là davanti
- In porta dovremmo ritrovare Semper mentre nella linea a tre dietro Albiol può garantire esperienza ma il trio Canestrelli-Caracciolo-Calabresi pare essere ancora preferibile
- In mezzo al campo ci sono tanti pretendenti per poche maglie. Vural è tornato a disposizione ma pare scontata la sua partenza dalla panchina. Hojholt lotta con Akinsanmiro. Più complicata la titolarità di Loyola
Probabili Formazioni
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Rensch; Soulé, Pellegrini; Malen
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Dovbyk, Dybala, Ferguson, Koné, Mancini, Wesley
PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Leris, Aebischer, Hojholt, Tramoni, Angori; Moreo, Durosinmi
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Denoon, Marin, Iling-Junior, Lorran
Cagliari-Cremonese, sabato ore 15
Cagliari
- Pisacane recupera Dossena che ha scontato il turno di squalifica ma non avrà Leonardo Pavoletti che continua ad avere problemi al ginocchio
- Davanti si va verso la conferma del duo formato da Folorunsho ed Esposito con Kilicsoy prima alternativa dalla panchina
- In mezzo al campo ci sono svariate alternative. Si riparte da Gaetano play con Mazzitelli, Deiola, Adopo e Sulemana in lotta per due maglie. Liteta sarebbe una sorpresissima di formazione
Cremonese
- Vardy, Sababria e l’assenza di Maleh. Queste le notizie in casa Cremonese con Giampaolo che contava di recuperare entrambi gli attaccanti ma la situazione non pare essersi evoluta secondo i piani del mister
- In mediana è finto ko Thorsby che ha riportato un risentimento muscolare al polpaccio. Accanto a Grassi, favorito su Bondo, potremmo ritrovare dal primo minuto Payero
- Davanti sicuro del posto Bonazzoli. Accanto a lui duello Okereke-Djuric con il primo in vantaggio. Altro duello è quello relativo alla fascia destra. Barbieri se la gioca con Zerbin
Probabili Formazioni
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Dossena; Palestra, Adopo, Gaetano, Deiola, Obert; Folorunsho, Esposito
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Felici, Idrissi, Pavoletti
CREMONESE (4-4-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Zerbin, Grassi, Payero, Vandeputte; Okereke, Bonazzoli
Squalificati: Maleh
Indisponibili: Collocolo, Sanabria, Thorsby, Vardy
Torino-Verona, sabato ore 15
Torino
- Il gol vittoria di settimana scorsa può promuovere Adams quale attaccante titolare al fianco di Simeone con Kulenovic che scivolerebbe in panchina
- Granata con i soliti interpreti nella linea a tre difensiva: Coco, Ismajli ed Ebosse con Maripan che continua a rincorrere, senza successo, un posto da titolare
- In mediana Pedersen e Obrador sono gli esterni che in questo momento danno più garanzie. In mezzo Prati parte sempre avanti nel duello con Ilkhan
Verona
- “Siamo quelli della scorsa settimana”. Così Paolo Sammarco su eventuali recuperi per la sfida di sabato pomeriggio. Assente anche Suslov per squalifica
- In difesa, come terzo a sinistra, ci sarà ancora Frese con Bella-Kotchap che spera di rientrare in gruppo a inizio settimana prossima
- Davanti resta punto fermo il duo Bowie-Orban mentre in mediana Harroui spera di ritrovare una maglia che però in questo momento è più sulle spalle di Bernede
Probabili Formazioni
TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Gineitis, Prati, Obrador; Vlasic; Simeone, Adams
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Aboukhlal, Zapata
VERONA (3-5-2): Montipò, Nelsson, Edmundsson, Frese; Oyegoke, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Belghali; Bowie, Orban
Squalificati: Suslov
Indisponibili: Bella-Kotchap, Lovric, Serdar
Milan-Udinese, sabato ore 18
Milan
- Ritorno in gruppo per Matteo Gabbia che era l’unico indisponibile fino a settimana scorsa. Possibile che Allegri possa fargli riassaggiare il campo “per gradi”
- Dopo aver dato un giro di riposo (da titolare) a Pulisic, il tecnico rossonero dovrebbe rilanciare Capitan America dal primo minuto in un 4-3-3 che pare essere (quasi) definitivo come scelta iniziale
- Accanto a Pavlovic ci dovrebbe essere De Winter con Athekame esterno basso di desta. In mediana Fofana favorito su Loftus-Cheek mentre Saelemaekers dovrebbe partire dalla panchina
Udinese
- Kosta Runjaic ritrova il proprio bomber. Davis infatti è di rientro dal turno di stop per squalifica. Scontata la maglia da titolare per il nativo di Stevenage
- Anche Zaniolo non è in discussione. Bianconeri che là dietro agiranno con Solet, Kristensen e Kabasele anche se Bertola spinge per tornare a giocare dall’inizio
- Corsie esterne occupate da Kamara e Ehizibue. In mezzo ballottaggio tra Ekkelenkamp e Piotrowski con il primo in grande vantaggio
Probabili Formazioni
MILAN (4-3-3): Maignan; Athekame, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi; Fofana, Modric, Rabiot; Pulisic, Fullkrug, Nkunku
Squalificati: nessuno
Indisponibili: nessuno
UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Zaniolo, Davis
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Zanoli, Zemura
Atalanta-Juventus, sabato ore 20:45 su Sky Sport
Atalanta
- Hien non recupera mentre Scamacca è pronto per tornare a disposizione anche se Palladino dovrebbe continuare a puntare su Krstovic
- Dietro, detto dell’assenza di Hien, Djimsiti agirà da centrale con Scalvini e Kolasinac ai propri lati. La possibile sorpresa è rappresentata da Ahanor
- Nulla di nuovo in mediana e sulle fasce laterali, con Zappacosta e Bernasconi ancora dall’inizio, mentre sulla trequarti Raspadori è in leggero vantaggio su Zalewski
Juventus
- Assenza non da poco quella di Weston McKennie, fermato per un turno dal Giudice Sportivo. Spalletti deve decidere tra due opzioni tattiche
- Quella che va per la maggiore è un 4-3-3 con l’inserimento di Koopmeiners in mediana al fianco di Locatelli e Thuram. L’alternativa è Miretti. In difesa non sono previste rotazioni
- In porta tocca a Di Gregorio visti i problemi accusati da Perin. Il tridente d’attacco va verso la conferma dall’inizio di David con Yildiz e Conceicao quale supporto esterno
Probabili Formazioni
ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Raspadori; Krstovic
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Hien
JUVENTUS (4-3-3): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Koopmeiners, Locatelli, Thuram; Conceicao, David, Yildiz
Squalificati: McKennie
Indisponibili: Adzic, Perin, Vlahovic
Genoa-Sassuolo, domenica ore 12:30
Genoa
- Rossoblù con Norton-Cuffy ancora in infermeria e quindi indisponibile per la sfida all’ora di pranzo contro il Sassuolo. Elletrsson quindi resta in pole a destra
- Baldanzi sarà schierato dal primo minuto. In difesa ennesima conferma per il solito trio. A sinistra rinnovata fiducia a Martin, reduce dal rigore sbagliato contro la Juventus
- Per quel che riguarda mediana e trequarti si va verso un 3-4-2-1 con un paio di dubbi: Messias o Vitinha accanto a Baldanzi ma anche un duello a distanza Ekuban-Colombo
Sassuolo
- Nella difesa neroverde, dopo il rilancio di Romagna di settimana scorsa, dovremmo rivedere Muharemovic accanto a Idzes
- Pochi dubbi sull'esterno basso di sinistra visto che Garcia, oltre a prestazioni sempre più che sufficienti, è reduce dal primo timbro in A
- Davanti sempre il trio formato da Laurienté, Pinamonti e Berardi. Grosso però torna al 4-3-3 con Matic metronomo di centrocampo e Volpato dalla panchina
Probabili Formazioni
GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Malinovskyi, Frendrup, Martin; Baldanzi, Vitinha; Colombo
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Cornet, Norton-Cuffy, Onana
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Boloca, Candé, Pieragnolo
Parma-Napoli, domenica ore 15
Parma
- Nella difesa della squadra di Cuesta, dopo una girandola di assenze dovute a squalifica, tornano tutti a disposizione ma il Giudice Sportivo ha fermato per un turno Pellegrino
- Cambio forzato quindi là davanti e non sarà semplice capire la soluzione visto che Pellegrino è titolare inamovibile. Oristanio, Ondrejka e Elphege le tre diverse soluzioni
- Possibili rotazioni anche in mezzo al campo per contrastare tecnica e fisicità del Napoli. Pochi dubbi su Keita e Bernabé, qualcuno in più su Nicolussi Caviglia
Napoli
- Dopo essere stato assente last minute contro il Milan, Rasmus Hojlund ha smaltito il virus influenzale e tutto porta a pensare al danese titolare in quel di Parma
- Conte non dovrebbe cambiare in difesa. Fiducia a Olivera come terzo di sinistra con Buongiorno a monitorare quel che accade dalla parte opposta
- Il match winner della sfida contro il Milan reclama spazio. Politano è in pole ma Gutierrez potrebbe traslocare sulla sinistra
Probabili Formazioni
PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Britschgi, Ordonez, Keita, Bernabé, Valeri; Strefezza, Ondrejka
Squalificati: Pellegrino
Indisponibili: Cremaschi, Frigan
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Buongiorno, Juan JesusOlivera; Politano, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Hojlund
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Di Lorenzo, Lukaku, Neres, Rrahmani, Vergara
Bologna-Lecce, domenica ore 18 su Sky Sport
Bologna
- Rossoblù che si devono subito riprendere dopo la sconfitta di giovedì sera. Domenica mancherà Ferguson per squalifica
- Italiano pensa ovviamente a qualche rotazione: Zortea può dare il cambio a Joao Mario. Vitik in pole per affiancare Lucumì
- Sohm è quasi sicuro di una maglia. Attenzione là davanti: Questo Rowe pare inamovibile ma Cambiaghi può anche spuntarla. Ballottaggio Castro-Odgaard come punta di riferimento
Lecce
- Fari puntati sulle condizioni di tre elementi che Di Francesco spera di recuperare. In difesa resta in forse Gallo con Ndaba eventualmente pronto a sostituirlo nuovamente
- Chi rischia davvero di non recuperare è Sottil. Senza l'azzurro quasi scontata la titolairtà di Banda e Pierotti con Stulic terminale di riferimento
- Il terzo nome è quello di Gandelman che, se recuperato agirà da trequartista. In caso di panchina, Ngom in mediana e Coulibaly nei tre dietro la punta
Probabili Formazioni
BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Zortea, Vitik, Lucumì, Miranda; Freuler, Moro, Sohm; Orsolini, Castro, Cambiaghi
Squalificati: Ferguson
Indisponibili: Dallinga, Dominguez, Lykogiannis, Skorupski
LECCE (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Berisha, Camarda, Gaspar, Sottil
Como-Inter, domenica ore 20:45
Como
- Buone notizie sul fronte recuperi: Fabregas, per l'affascinante sfida contro l'Inter, recupera sia Rodriguez che Ramon
- Il tecnico spagnolo, livello di XI titolare, pensa a un 3-4-2-1 con Diao terminale di riferimento e Douvikas dalla panchina
- Nel trio di difensori dovremmo vedere Smolcic. Esterni di centrocampo invece saranno Van Der Brempt e Valle
Inter
- Assente certificato il solo Bisseck con Chivu che potrebbe ricorrere al rientrante Carlos Augusto: in lizza sia per corsia sinistra che per terzo di difesa
- Stando però alle ultime di formazione, l'XI di Chivu dovrebbe essere lo stesso visto contro la Roma con Acerbi centrale
- Davanti ritorvata l'intesa tra Lautaro e Thuram. Pio Esposito resta un'opzione da non scartare questa Thu-La è difficile da separare
Probabili Formazioni
COMO (3-4-2-1): Butez; Smolcic, Kempf, Diego Carlos; Van Der Brempt, Da Cunha, Perrone, Valle; Paz, Baturina; Diao
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Addai
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, L.Martinez
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Bisseck
Fiorentina-Lazio, lunedì ore 20:45
Fiorentina
- Anche la Fiorentina, come il Bologna, deve dimenticare in fretta l'andata di Conference. La situazione di classifica impone un reset rapido
- Vanoli però è senza Gudmundsson e Fagioli, entrambi squalificati. L'altro problema riguarda Solomon (non ancora al meglio) e Parisi (acciaccato)
- In mediana si va verso una soluzione che prevede Mandragora regista mentre davanti Kean spera di recuperare per tempo mentre come esterno potrebbe essere adattato Fazzini, a meno di un cambio di sistema
Lazio
- Sarri ritrova Patric che era rimasto fuori dalla sfida contro il Parma per un problema al piede. L’infiammazione di Gila non dà pace e punta al rientro a pieno regime in Coppa Italia
- La linea difensiva quindi non dovrebbe cambiare, pur considerando il ritorno di Pellegrini. Cataldi agirà da regista con Dele-Bashiru e Taylor ai propri lati
- Zaccagni spera di strappare almeno una convocazione ma la parola d'ordine è sempre "prudenza". Ballottaggio Noslin-Pedro anche se la staffetta pare inevitabile. Anche Dia insidia Maldini
Probabili Formazioni
FIORENTINA (4-3-3): De Gea, Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Brescianini, Mandragora, Ndour; Harrison, Kean, Fazzini
Squalificati: Fagioli, Gudmundsson
Indisponibili: Lamptey, Solomon
LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Noslin
Squalificati: nessuno
Indisponibili: Gigot, Gila, Provedel, Rovella, Zaccagni