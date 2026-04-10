Introduzione

Lo scontro diretto di settimana scorsa ha spezzato l’asse milanese nei primi posti della classifica. Ora è Antonio Conte ad inseguire l'Inter che però è sette gradini più in alto. Chivu però è atteso dalla sfida contro il Como, che ritroverà anche in Coppa Italia. Fabregas vuole una rivincita dopo il pesante ko dell’andata. Crocevia Champions anche a Bergamo dove una Juventus priva di McKennie bussa alla porta di Palladino. I temi e gli spunti di giornata sono però tantissimi, anche guardando la parte rossa della classifica



Tifosi e fantallenatori si ritrovano come ogni weekend con i soliti interrogativi di formazione. Chi cambia, chi resta e soprattutto chi recupera? Per rispondere a tutti non ci resta che affidarci alla squadra degli inviati di Sky Sport. Le notizie non tardano ad arrivare: sorprese di formazione, ballottaggi risolti o da risolvere. Insomma, il nostro team rilascia notizie fresche di continuo. Ecco quindi tutto quel che c’è da sapere sulle probabili formazioni della 32^ giornata di Serie A



PROBABILI FORMAZIONI 32^ GIORNATA: I "CAMPETTI"