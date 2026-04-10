Torino a caccia della terza vittoria consecutiva in casa per archiviare il discorso salvezza. Verona che prova invece a coltivare le ultime speranze provando a vincere in trasferta. Tante conferme fra i granata e gli scaligeri rispetto alla ultima partita giocata che ha visto il Torino vincere a Pisa e il Verona subire la sconfitta in casa con la Fiorentina. Adams titolare con Simeone. Assente per squalifica Suslov fra i veronesi