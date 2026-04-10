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Torino-Verona, le probabili formazioni della partita di serie A

Serie A

Torino a caccia della terza vittoria consecutiva in casa per archiviare il discorso salvezza. Verona che prova invece a coltivare le ultime speranze provando a vincere in trasferta. Tante conferme fra i granata e gli scaligeri rispetto alla ultima partita giocata che ha visto il Torino vincere a Pisa e il Verona subire la sconfitta in casa con la Fiorentina. Adams titolare con Simeone. Assente per squalifica Suslov fra i veronesi

Probabili Formazioni

Torino
Alberto Paleari
Alberto Paleari
Portiere
Torino
Saúl Coco
Saúl Coco
Difensore di destra
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Torino
Ardian Ismajli
Ardian Ismajli
Difensore centrale
Torino
Enzo Ebosse
Enzo Ebosse
Difensore di sinistra
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Torino
Marcus Pedersen
Marcus Pedersen
Esterno destro
Torino
Matteo Prati
Matteo Prati
Centrocampista centrale
Torino
Gvidas Gineitis
Gvidas Gineitis
Centrocampista centrale
Torino
Rafael Obrador
Rafael Obrador
Esterno sinistro
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Torino
Nikola Vlasic
Nikola Vlasic
Trequartista
Torino
Ché Adams
Ché Adams
Attaccante
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Torino
Giovanni Simeone
Giovanni Simeone
Attaccante

La probabile formazione del Torino

TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajili, Ebosse; Pedersen, Prati, Gineitis, Obrador; Vlasic; Adams, Simeone. All. D'Aversa

  • Adams titolare al posto di Kulenovic, ancora out Zapata
  • Prati in vantaggio su Ilkhan per una maglia in mezzo
  • Pedersen avanti a Lazaro per giocare a destra
Verona
Lorenzo Montipò
Lorenzo Montipò
Portiere
Verona
Andrias Edmundsson
Andrias Edmundsson
Difensore di destra
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Verona
Victor Nelsson
Victor Nelsson
Difensore centrale
Verona
Martin Frese
Martin Frese
Difensore di sinistra
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Verona
Daniel Oyegoke
Daniel Oyegoke
Esterno destro
Verona
Jean-Daniel Akpa-Akpro
Jean-Daniel Akpa-Akpro
Centrocampista di destra
Verona
Roberto Gagliardini
Roberto Gagliardini
Centrocampista centrale
Verona
Antoine Bernede
Antoine Bernede
Centrocampista di sinistra
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Verona
Rafik Belghali
Rafik Belghali
Esterno sinistro
Verona
Kieron Bowie
Kieron Bowie
Attaccante
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Verona
Gift Orban
Gift Orban
Attaccante

La probabile formazione del Verona

VERONA (3-5-2): Montipò; Edmundsson, Nelsson, Frese; Oyegoke, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Belghali; Bowie, Orban. All. Sammarco

  • Suslov squalificato dopo il rosso contro la Fiorentina
  • Ancora assente Bella-Kotchap in difesa, gioca Frese nei tre a sinistra
  • Belghali esterno sinistro con Oyegoke dalla parte opposta

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