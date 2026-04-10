Torino a caccia della terza vittoria consecutiva in casa per archiviare il discorso salvezza. Verona che prova invece a coltivare le ultime speranze provando a vincere in trasferta. Tante conferme fra i granata e gli scaligeri rispetto alla ultima partita giocata che ha visto il Torino vincere a Pisa e il Verona subire la sconfitta in casa con la Fiorentina. Adams titolare con Simeone. Assente per squalifica Suslov fra i veronesi
Probabili Formazioni
La probabile formazione del Torino
TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajili, Ebosse; Pedersen, Prati, Gineitis, Obrador; Vlasic; Adams, Simeone. All. D'Aversa
- Adams titolare al posto di Kulenovic, ancora out Zapata
- Prati in vantaggio su Ilkhan per una maglia in mezzo
- Pedersen avanti a Lazaro per giocare a destra
La probabile formazione del Verona
VERONA (3-5-2): Montipò; Edmundsson, Nelsson, Frese; Oyegoke, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Belghali; Bowie, Orban. All. Sammarco
- Suslov squalificato dopo il rosso contro la Fiorentina
- Ancora assente Bella-Kotchap in difesa, gioca Frese nei tre a sinistra
- Belghali esterno sinistro con Oyegoke dalla parte opposta