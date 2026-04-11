Dove vedere Atalanta-Juve

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Atalanta-Juventus, dove vedere la partita in tv: gli orari

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Oggi, sabato 11 aprile, scendono in campo alle 20.45 Atalanta e Juventus. La partita sarà in diretta su Sky - canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K- e in streaming su NOW

ATALANTA-JUVE LIVE

Dove vedere Atalanta-Juventus in tv

La sfida tra Atalanta e Juventus, valida per la 32^ giornata di Serie A, si gioca sabato 11 aprile alle 20.45. La partita sarà in diretta su su Sky - canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K - e in streaming su NOW . Telecronaca di Federico Zancan, commento Luca Marchegiani. Inviati Massimiliano Nebuloni e Giovanni Guardalà. Inoltre, dalle 20 e dalle 22.45 appuntamento con Sky Saturday Night con Giorgia Cenni, Paolo Condò, Stefano Borghi e Alessandro Costacurta.

I numeri di Atalanta e Juventus

Ben sei delle ultime otto sfide tra Atalanta e Juventus in Serie A si sono concluse in parità (un successo a testa completa il parziale); in generale, nelle ultime 10 stagioni (dal 2016/17) la Dea è l'avversaria contro cui la Vecchia Signora conta più pareggi in Serie A (12). Atalanta e Juventus hanno pareggiato quattro delle ultime cinque sfide in Serie A disputate con entrambe le squadre nelle prime sette posizioni in classifica ad inizio giornata - fa eccezione un successo esterno per 4-0 della Dea il 9 marzo 2025. L'Atalanta ha vinto solo una delle ultime 20 gare casalinghe contro la Juventus in Serie A (7N, 12P); inoltre, nelle ultime sei sfide interne contro i bianconeri in campionato non ha mai segnato più di un gol a partita (quattro nel parziale). Per la terza volta nella gestione Raffaele Palladino, l'Atalanta potrebbe ottenere tre successi consecutivi in Serie A, tutte in questo anno solare. Da inizio 2026 la Juventus non ha mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato in trasferta, con tre vittorie (inclusa una nella gara esterna più recente, 1-0 vs Udinese), un pareggio e due sconfitte; sotto la guida di Luciano Spalletti, solo tra dicembre e gennaio scorsi i bianconeri hanno vinto due match fuori casa di fila in Serie A (serie di tre). Solo l'Inter (20, ma con una gara in più) ha ottenuto più punti in casa rispetto all'Atalanta in Serie A da inizio 2026: 19 in sette partite, frutto di sei vittorie e un pareggio, con una media esatta di due gol segnati a match nel parziale (14 in totale).

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