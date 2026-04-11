La partita Cagliari-Cremonese valida per la 32^ giornata di Serie A sarà trasmessa sabato 11 aprile alle ore 15 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky . Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Cagliari e Cremonese

Nei nove precedenti tra Cagliari e Cremonese in Serie A non si è mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato, con una situazione di totale equilibrio in virtù di tre vittorie per parte e tre pareggi, incluso quello della gara di andata (2-2, l'8 gennaio scorso). Il Cagliari è imbattuto nelle quattro sfide casalinghe in Serie A contro la Cremonese (2N, 2V), senza mai subire gol; tra le squadre contro cui i sardi non hanno mai incassato reti in casa nella massima serie, quella grigiorossa è la formazione più volte affrontata. Il Cagliari è reduce da quattro sconfitte consecutive e l'ultima volta che ha incassato cinque ko di fila in Serie A risale al periodo marzo-aprile 2022, con Walter Mazzarri alla guida. Nelle ultime cinque giornate di campionato in Serie A, la Cremonese ha raccolto solo tre punti (al pari di Hellas Verona, Lecce, Parma e Pisa) e solo il Cagliari, prossimo avversario, ha fatto peggio nella competizione in questo periodo (un solo punto). Dopo che tra novembre e gennaio scorsi il Cagliari aveva avuto un rendimento casalingo di tre vittorie, due pareggi e una sola sconfitta in sei gare casalinghe, nelle successive quattro partite interne, ossia da inizio febbraio, i sardi hanno raccolto un solo punto alla Unipol Domus in Serie A, segnando una sola rete. La Cremonese ha vinto l'ultima trasferta in Serie A (2-0 vs Parma) e solo nelle prime tre gare esterne di questo campionato (1V, 2N) è rimasta imbattuta per più di una partita fuori casa di fila in questa Serie A; in generale, nella loro storia i grigiorossi non hanno mai vinto due trasferte consecutive nella massima serie.