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Como-Inter, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Domenica 12 aprile il Como ospita la capolista Inter alle 20.45. Fabregas potrebbe passare alla difesa a 3, sulla fascia destra Van der Brempt è in ballottaggio con Vojvoda, in attacco Diao è in vantaggio su Douvikas. Chivu deve ancora rinunciare a Bisseck per infortunio, al suo posto confermato Acerbi. Nuovo stop per Lautaro Martinez: in attacco Pio Esposito dovrebbe giocare in coppia con Thuram. Di seguito le probabili formazioni del match

PIO ESPOSITO: "LO SCUDETTO? CI CREDIAMO AL MASSIMO"

Probabili Formazioni

Como
Jean Butez
Jean Butez
Portiere
Como
Ivan Smolcic
Ivan Smolcic
Difensore centrale di destra
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Como
Diego Carlos
Diego Carlos
Difensore centrale
Como
Marc Kempf
Marc Kempf
Difensore centrale di sinistra
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Como
Ignace Van der Brempt
Ignace Van der Brempt
Esterno destro
Como
Lucas da Cunha
Lucas da Cunha
Centrocampista centrale
Como
Máximo Perrone
Máximo Perrone
Centrocampista centrale
Como
Álex Valle
Álex Valle
Esterno sinistro
pubblicità
Como
Nico Paz
Nico Paz
Trequartista
Como
Martin Baturina
Martin Baturina
Trequartista
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Como
Assane Diao
Assane Diao
Attaccante

Le scelte di Fabregas

COMO (3-4-2-1), la probabile formazione: Butez; Smolcic, Diego Carlos, Kempf; Van der Brempt, Da Cunha, Perrone, Valle; Nico Paz, Baturina, Diao. All. Fabregas

  • Fabregas dovrebbe lasciare la difesa a 4 per passare alla difesa a 3 composta da Smolcic, Diego Carlos e Kempf
  • Sulla fascia destra Van der Brempt è in ballottaggio con Vojvoda
  • Nico Paz e Baturina saranno i due trequartisti
  • In attacco Diao è in vantaggio su Douvikas, che dovrebbe partire dalla panchina
Inter
Yann Sommer
Yann Sommer
Portiere
Inter
Manuel Akanji
Manuel Akanji
Difensore centrale di destra
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Inter
Francesco Acerbi
Francesco Acerbi
Difensore centrale
Inter
Alessandro Bastoni
Alessandro Bastoni
Difensore centrale di sinistra
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Inter
Denzel Dumfries
Denzel Dumfries
Esterno destro
Inter
Nicolò Barella
Nicolò Barella
Mezzala destra
Inter
Hakan Çalhanoglu
Hakan Çalhanoglu
Centrocampista centrale
Inter
Piotr Zielinski
Piotr Zielinski
Mezzala sinistra
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Inter
Federico Dimarco
Federico Dimarco
Esterno sinistro
Inter
Marcus Thuram
Marcus Thuram
Attaccante
pubblicità
Inter
Pio Esposito
Pio Esposito
Attaccante

Le scelte di Chivu

INTER (3-5-2), la probabile formazione: Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Esposito. All. Chivu

  • Bisseck è assente per infortunio, al suo posto confermato Acerbi al centro della difesa
  • A centrocampo confermati i 5 giocatori schierati da titolari nel match vinto contro la Roma
  • Assenza pesante in attacco, dove Lautaro Martinez è costretto a fermarsi per almeno 15 giorni a causa di un nuovo infortunio (lieve risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra): al posto del capitano argentino dovrebbe giocare Pio Esposito al fianco di Thuram

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