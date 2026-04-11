Domenica 12 aprile il Como ospita la capolista Inter alle 20.45. Fabregas potrebbe passare alla difesa a 3, sulla fascia destra Van der Brempt è in ballottaggio con Vojvoda, in attacco Diao è in vantaggio su Douvikas. Chivu deve ancora rinunciare a Bisseck per infortunio, al suo posto confermato Acerbi. Nuovo stop per Lautaro Martinez: in attacco Pio Esposito dovrebbe giocare in coppia con Thuram. Di seguito le probabili formazioni del match
Probabili Formazioni
Le scelte di Fabregas
COMO (3-4-2-1), la probabile formazione: Butez; Smolcic, Diego Carlos, Kempf; Van der Brempt, Da Cunha, Perrone, Valle; Nico Paz, Baturina, Diao. All. Fabregas
- Fabregas dovrebbe lasciare la difesa a 4 per passare alla difesa a 3 composta da Smolcic, Diego Carlos e Kempf
- Sulla fascia destra Van der Brempt è in ballottaggio con Vojvoda
- Nico Paz e Baturina saranno i due trequartisti
- In attacco Diao è in vantaggio su Douvikas, che dovrebbe partire dalla panchina
Le scelte di Chivu
INTER (3-5-2), la probabile formazione: Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Esposito. All. Chivu
- Bisseck è assente per infortunio, al suo posto confermato Acerbi al centro della difesa
- A centrocampo confermati i 5 giocatori schierati da titolari nel match vinto contro la Roma
- Assenza pesante in attacco, dove Lautaro Martinez è costretto a fermarsi per almeno 15 giorni a causa di un nuovo infortunio (lieve risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra): al posto del capitano argentino dovrebbe giocare Pio Esposito al fianco di Thuram