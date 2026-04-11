Sfida tra campioni del mondo 2006 a Marassi, dove domenica alle 12.30 si sfidano il Genoa di Daniele De Rossi e il Sassuolo di Fabio Grosso: nei rossoblù chance da titolare per Baldanzi, neroverdi verso il ritorno al 4-3-3 con Volpato - almeno inizialmente - in panchina. Di seguito le probabili formazioni
Probabili Formazioni
Genoa, la probabile formazione
(3-4-2-1) Bijlow; Marcandalli, Østigård, Vásquez; Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Sabelli; Baldanzi, Vitinha; Colombo. All. De Rossi
- Baldanzi torna titolare sulla trequarti: l'ex Roma e Vitinha supporteranno Colombo
- Ancora out Norton Cuffy, sulle fasce spazio ad Ellertsson e Sabelli
- Non disponibili anche Onana e Cornet
Sassuolo, la probabile formazione
(4-3-3) Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso
- Grosso dovrebbe tornare al 4-3-3, col 4-2-3-1 come eventuale soluzione in corsa
- Volpato dovrebbe dunque partire dalla panchina, col tridente Berardi-Pinamonti-Laurienté dal 1'