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Genoa-Sassuolo, le probabili formazioni del match di Serie A

Serie A

Sfida tra campioni del mondo 2006 a Marassi, dove domenica alle 12.30 si sfidano il Genoa di Daniele De Rossi e il Sassuolo di Fabio Grosso: nei rossoblù chance da titolare per Baldanzi, neroverdi verso il ritorno al 4-3-3 con Volpato - almeno inizialmente - in panchina. Di seguito le probabili formazioni

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Probabili Formazioni

Genoa
Justin Bijlow
Justin Bijlow
Portiere
Genoa
Alessandro Marcandalli
Alessandro Marcandalli
Difensore centrale di destra
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Genoa
Leo Østigård
Leo Østigård
Difensore centrale
Genoa
Johan Vásquez
Johan Vásquez
Difensore centrale di sinistra
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Genoa
Mikael Ellertsson
Mikael Ellertsson
Esterno destro
Genoa
Morten Frendrup
Morten Frendrup
Centrocampista centrale
Genoa
Ruslan Malinovskyi
Ruslan Malinovskyi
Centrocampista centrale
Genoa
Stefano Sabelli
Stefano Sabelli
Esterno sinistro
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Genoa
Tommaso Baldanzi
Tommaso Baldanzi
Trequartista
Genoa
Vítor Manuel Vitinha
Vítor Manuel Vitinha
Trequartista
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Genoa
Lorenzo Colombo
Lorenzo Colombo
Attaccante

Genoa, la probabile formazione

(3-4-2-1) Bijlow; Marcandalli, Østigård, Vásquez; Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Sabelli; Baldanzi, Vitinha; Colombo. All. De Rossi

  • Baldanzi torna titolare sulla trequarti: l'ex Roma e Vitinha supporteranno Colombo
  • Ancora out Norton Cuffy, sulle fasce spazio ad Ellertsson e Sabelli
  • Non disponibili anche Onana e Cornet
Sassuolo
Arijanet Muric
Arijanet Muric
Portiere
Sassuolo
Sebastian Walukiewicz
Sebastian Walukiewicz
Terzino destro
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Sassuolo
Jay Idzes
Jay Idzes
Difensore centrale
Sassuolo
Tarik Muharemovic
Tarik Muharemovic
Difensore centrale
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Sassuolo
Ulisses Garcia
Ulisses Garcia
Terzino sinistro
Sassuolo
Kristian Thorstvedt
Kristian Thorstvedt
Mezzala destra
Sassuolo
Nemanja Matic
Nemanja Matic
Centrocampista centrale
Sassuolo
Ismaël Koné
Ismaël Koné
Mezzala sinistra
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Sassuolo
Domenico Berardi
Domenico Berardi
Ala destra
Sassuolo
Andrea Pinamonti
Andrea Pinamonti
Attaccante
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Sassuolo
Armand Laurienté
Armand Laurienté
Ala sinistra

Sassuolo, la probabile formazione

(4-3-3) Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso

  • Grosso dovrebbe tornare al 4-3-3, col 4-2-3-1 come eventuale soluzione in corsa
  • Volpato dovrebbe dunque partire dalla panchina, col tridente Berardi-Pinamonti-Laurienté dal 1'

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