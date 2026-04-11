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Infortunio Lautaro, il messaggio social del capitano dell'Inter tra carica e amarezza

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Nella giornata di venerdì, gli esami all’Humanitas di Rozzano hanno confermato come il capitano nerazzurro sia costretto a fermarsi per almeno 15 giorni a causa di un "lieve risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra". Il giorno dopo gli accertamenti clinici, l’argentino lascia a una storia sul suo account Instagram il suo stato d’animo: "E di nuovo occorre metterci gli attributi". Un'indicazione sicuramente per se stesso ma anche per i compagni costretti alla carica dalla volata scudetto col Napoli 

Era appena rientrato in campo con la Roma dopo la nefasta trasferta di Bodo di Champions League e la sua presenza in campo, si è vista. Ora Lautaro Martinez è stato costretto a fermarsi di nuovo per un "lieve risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra". Il giorno dopo gli esami all’Humanitas di Rozzano che hanno evidenziato "un lieve risentimento al soleo della gamba destra", l’argentino ha espresso il suo stato d’animo con delle foto postate sul suo account Instagram. Prima una foto con la fascia da capitano, poi un messaggio: "E di nuovo occorre metterci gli attributi". Poche parole emblematiche, accoppiate a una sua foto in allenamento: intanto per lui che dovrà recuperare nuovamente, e poi per i suoi compagni che dovranno essere impegnati al massimo nella volata scudetto contro il Napoli senza di lui. 

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Almeno quindici i giorni di assenza per il capitano nerazzurro. Le sue condizioni verranno rivalutate nei prossimi giorni, ma non giocherà sicuramente l’importantissima sfida di domenica sera contro il Como, poi venerdì 17 nella trasferta contro il Cagliari, il ritorno di Coppa Italia sempre contro il Como e poi dovrebbe rientrare con il Torino o alla peggio contro il Parma.

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