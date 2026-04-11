Domenica 12 aprile il Parma ospita il Napoli alle 15. Cuesta deve rinunciare allo squalificato Pellegrino, al suo posto potrebbe giocare Ondrejka in avanti. Per Conte due possibili rientri da titolari: Politano come esterno destro e Hojlund come punta centrale. Di seguito le probabili formazioni del match
Probabili Formazioni
Le scelte di Cuesta
PARMA (3-5-2), la probabile formazione: Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Britschgi, Ordóñez, Keita, Bernabé, Valeri; Strefezza, Ondrejka. All. Cuesta
- Qualche dubbio a centrocampo per Cuesta, al momento Ordonez è in vantaggio su Sorensen
- In attacco manca lo squalificato Pellegrino: Ondrejka è favorito su Oristanio per fare coppia con Strefezza
Le scelte di Conte
NAPOLI (3-4-2-1), la probabile formazione: Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Politano, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Hojlund. All. Conte
- Olivera dovrebbe essere confermato come "terzo" di sinistra in difesa
- Politano potrebbe tornare titolare sulla fascia destra a centrocampo, dopo il gol decisivo segnato contro il Milan
- Hojlund è pronto al rientro dal 1': il danese ha smaltito il virus influenzale ed è pronto a riprendersi il suo posto in attacco