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Parma-Napoli, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Domenica 12 aprile il Parma ospita il Napoli alle 15. Cuesta deve rinunciare allo squalificato Pellegrino, al suo posto potrebbe giocare Ondrejka in avanti. Per Conte due possibili rientri da titolari: Politano come esterno destro e Hojlund come punta centrale. Di seguito le probabili formazioni del match

SERIE A, TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI

Probabili Formazioni

Parma
Zion Suzuki
Zion Suzuki
Portiere
Parma
Enrico Del Prato
Enrico Del Prato
Difensore centrale di destra
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Parma
Alessandro Circati
Alessandro Circati
Difensore centrale
Parma
Lautaro Valenti
Lautaro Valenti
Difensore centrale di sinistra
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Parma
Sascha Britschgi
Sascha Britschgi
Esterno destro
Parma
Christian Ordóñez
Christian Ordóñez
Mezzala destra
Parma
Mandela Keita
Mandela Keita
Centrocampista centrale
Parma
Adrián Bernabé
Adrián Bernabé
Mezzala sinistra
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Parma
Emanuele Valeri
Emanuele Valeri
Esterno sinistro
Parma
Gabriel Strefezza
Gabriel Strefezza
Attaccante
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Parma
Jacob Ondrejka
Jacob Ondrejka
Attaccante

Le scelte di Cuesta

PARMA (3-5-2), la probabile formazione: Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Britschgi, Ordóñez, Keita, Bernabé, Valeri; Strefezza, Ondrejka. All. Cuesta

  • Qualche dubbio a centrocampo per Cuesta, al momento Ordonez è in vantaggio su Sorensen
  • In attacco manca lo squalificato PellegrinoOndrejka è favorito su Oristanio per fare coppia con Strefezza
Napoli
Vanja Milinkovic-Savic
Vanja Milinkovic-Savic
Portiere
Napoli
Juan Jesus
Juan Jesus
Difensore centrale di destra
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Napoli
Alessandro Buongiorno
Alessandro Buongiorno
Difensore centrale
Napoli
Mathías Olivera
Mathías Olivera
Difensore centrale di sinistra
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Napoli
Matteo Politano
Matteo Politano
Esterno destro
Napoli
Frank Anguissa
Frank Anguissa
Centrocampista centrale
Napoli
Stanislav Lobotka
Stanislav Lobotka
Centrocampista centrale
Napoli
Leonardo Spinazzola
Leonardo Spinazzola
Esterno sinistro
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Napoli
Kevin De Bruyne
Kevin De Bruyne
Trequartista
Napoli
Scott McTominay
Scott McTominay
Trequartista
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Napoli
Rasmus Højlund
Rasmus Højlund
Attaccante

Le scelte di Conte

NAPOLI (3-4-2-1), la probabile formazione: Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Politano, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Hojlund. All. Conte

  • Olivera dovrebbe essere confermato come "terzo" di sinistra in difesa
  • Politano potrebbe tornare titolare sulla fascia destra a centrocampo, dopo il gol decisivo segnato contro il Milan
  • Hojlund è pronto al rientro dal 1': il danese ha smaltito il virus influenzale ed è pronto a riprendersi il suo posto in attacco

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