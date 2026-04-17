Roma, Gasperini: "Sorpreso dai toni di Ranieri". Poi si commuove parlando dell'Atalanta
Gasp in conferenza stampa anticipa le domande su Ranieri: "Toni che non mi aspettavo, sono sorpreso, ma l'alibi per domani è zero. Non rispondo e non voglio creare alcun danno alla squadra. Wesley? Lui vorrebbe giocare, ma se i dottori non danno l'ok…". Poi la commozione parlando dell'Atalanta e di Antonio Percassi. Partita live sabato alle 20.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K e in streaming su NOW
VIDEO. GASP SI COMMUOVE PARLANDO DELL'ATALANTA E DI ANTONIO PERCASSI
Cosa aveva trovato a Bergamo all'inizio del suo mandato e cosa c'è oggi a Roma?
"A Roma c'è tutto per far bene. A Bergamo ho potuto far bene perché il contesto intorno a me era compatto, il lavoro della società è stato straordinario. Anche la città piccola con una sola tifoseria ha creato un clima ideale. Avevamo operato e costruito insieme. C'erano giovani e non solo, c'era un nucleo centrale e forte. Pensate alle cessioni fatte, a come è stato reinvestito quel denaro. L'anomalia dell'Atalanta è stato giocare in Europa facendo utili, una cosa straordinaria. Non solo per merito mio, ma soprattutto di una società capacissima di operare in sintonia con l'allenatore. Poi quella sintonia è un po' cambiata, un po' perché è cambiata la proprietà, un po' perché non c'era più il papà (Antonio Percassi, ndr) a cui io ero molto legato…" Gasp, a questo punto, commosso, lascia la conferenza stampa.
Domani sarà più facile pressare alto o costruire dal basso?
"Siamo due squadre molto simili in questo e sono squadre che si conoscono bene. Loro hanno un grande nucleo, ma anche qui c'è un gruppo con un grande spirito. Ecco, è di questo che mi piace parlare. Tutti dobbiamo pensare solo alla partita, dimentichiamoci quello che c'è intorno".
Ha detto che ha scelto la Roma perché ha visto un'opportunità. Qui può alzare l'asticella?
"Sono venuto con questo spirito. Ritengo che se riesci a far bene a Roma hai una gratificazione immensa".
Nessuno conosce l'Atalanta meglio di lei, e ora la allena un suo ex allievo. Cosa ne pensa di Palladino? C'è mai stata qualche tensione tra di voi?
"Lo conosco da quando aveva 17 anni, l'ho allenato in Primavera e poi a Genoa. Quando ha iniziato ad allenare veniva spesso a Bergamo, penso di essere stato un punto di riferimento. Tensioni all'andata? È calcio, è normalissimo. Quando giocavo avevo amici con cui ci tiravamo tante botte, e poi uscivamo a cena insieme. È agonismo e l'agonismo è una legge dello sport. Sono andato via dall'Atalanta perché ritenevo chiuso il ciclo e perché pensavo di non poter fare di più. A Roma ho visto una possibilità straordinaria e sono contento di questa scelta. Mediamente ho fatto tanti anni ovunque, forse vuol dire che lavorare con me è possibile… Poi qualche frizione è normale, è come in un matrimonio. Magari ci sono 3-4 motivi di scontro e 50 esperienze positive".
Quanto manca alla Roma per essere da Champions? E quali devono essere i prossimi step nella programmazione?
"Ho detto che ho sempre lavorato per migliorare la squadra, tutto qui. Sono stato chiamato per sviluppare una squadra secondo le mie idee di calcio, senza secondi fini".
Ha detto più volte che la Champions non era l'obiettivo di inizio anno, ma la qualificazione o meno può orientare le mosse del prossimo anno?
"Dovete chiederlo alla società, che è sempre stata molto chiara. Io ho sempre pensato che, con molto poco, possiamo stare lì e puntare alla Champions. E siamo lì ancora. Quindi ho sempre spinto per raggiungere quell'obiettivo subito, farlo per migliorare subito la squadra. E ancora oggi, nonostante le tante defezioni recenti, abbiamo delle chance. Con idee in più avremmo avuto ancora più chance, ma questo — ripeto — rientra nella dialettica del confronto interno a qualsiasi azienda. E - ripeto anche questo - in questa dialettica durante l'anno non ci sono mai stati toni con Ranieri così aggressivi. Ora pensiamo all'Atalanta, una squadra forte. Quando ero a Bergamo consideravo la Roma uno spartiacque, pensavo: se li battiamo, allora siamo in Europa, e magari anche in Champions; ora è lo stesso ma al contrario".
Soulé ci sarà?
"Sulla formazione non è cambiato nulla rispetto alla scorsa settimana, salvo l'infortunio di Pellegrini. Pisilli sembra aver recuperato da un problema alla caviglia".
Rispetto a una settimana fa, si sente più vicino o lontano dal restare allenatore della Roma anche il prossimo anno?
"Continuate a chiedermi altre cose e io vorrei parlare della partita. Ho detto che non voglio creare problemi e questa domanda crea dei problemi".
Il cortocircuito di questa settimana può influenzare i giocatori?
"Zero. È una partita importante, ripeto: nessun alibi. Anzi, un po' di benzina in più. E credo che la gente lo capisca e sosterrà ancora più forte la squadra".
Wesley non ci sarà, come sta? Soprattutto: sembrava potesse recuperare. C'è una tensione interna anche sul recupero degli infortunati? Magari a volte lei vede il giocatore pronto che poi viene frenato?
"A volte sì, ed è anche motivo di discussione interna. Ma è normale. Wesley al momento si sente di poter giocare, ma la parte medica considera che ci siano dei rischi. Anche su questo si innescano problematiche e discussioni. Vedremo domani cosa succederà, ma se il medico dice di no, io non posso che attenermi. Tutti dipendono da un ok medico".
Parliamo di calcio, ok, ma in questa settimana si è parlato solo di questi rapporti interni. Ora quanto è difficile preparare una partita così?
"Ho subito questo impatto mediatico, mio malgrado. Ma per me e per la squadra l'alibi sarà zero. Siamo alla 33^ giornata, è un rush finale ed è importantissima per entrambe, più per noi. Ho spostato la concentrazione solo sul piano tecnico. Ripeto: per me l'importante era non creare alcun danno alla squadra".
Inizia Gasp, prende parola prima delle domande: "Vi anticipo, tanto so che me lo chiederete. C'è stata un'intervista venerdì scorso di Ranieri che ha creato una certa situazione in settimana, per me è stata una sorpresa incredibile. Non c'è mai stato un tono diverso tra me e Ranieri, sia nelle conferenze che abbiamo fatto, che nei rapporti tra noi due. Non me lo aspettavo. E in tanti mesi non avevo mai sentito questi toni. Da quel momento mi sono preoccupato, intanto, di non rispondere e, poi, di cercare di non creare alcun danno e difficoltà alla squadra o ai tifosi della Roma. Domani è importante, abbiamo ancora chance per l'Europa. In settimana mi è arrivato addosso di tutto, avrei voluto impedirlo, ma era impossibile. La cosa importante è questa, quindi gradirei che parlassimo solo di campo".
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Inizia la conferenza stampa.
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