Pio Esposito: "Dopo il rigore sbagliato ero sotto terra, ora voglio lo scudetto"

Pio Esposito, intervistato dal Corriere della Sera, torna sul rigore sbagliato contro la Bosnia nella finale playoff a Zenica: "Ho fatto fatica a metabolizzare subito la delusione, ero sotto terra. Sono un ragazzo di 20 anni che arriva dalla Serie B, a cui nessuno ha regalato nulla, ci vuole tanto coraggio per non buttarsi giù: la famosa 'cazzimma' mi ha portato qui, sono uno che dà il massimo tutti i giorni. Lo scudetto? C'è ottimismo e ci crediamo al massimo" COMO-INTER, LE PROBABILI FORMAZIONI

Guardando indietro Pio Esposito rivede lo spettro del rigore sbagliato contro la Bosnia, nella finale playoff che ha escluso l'Italia dal Mondiale 2026. Guardando avanti l'attaccante della Nazionale vede la possibilità di vincere il suo primo scudetto con l'Inter a 20 anni. Le spalle larghe, il suo passato e la capacità di essere già 'maturo' nonostante la giovane età sono le caratteristiche che gli hanno permesso di ripartire dopo la delusione di Zenica: "Ho fatto fatica a metabolizzare subito la delusione dopo quel rigore sbagliato – racconta in un'intervista al Corriere della Sera -. Avevo lo sguardo fisso in un punto e non riuscivo a capire cosa fosse successo, ero sotto terra. Il primo pensiero è di aver deluso i compagni, le persone a casa, gli amici, la famiglia. Rigori ne calcerò ancora, ne segnerò e qualcuno lo sbaglierò: quel giorno ero convinto di prendermi la responsabilità di tirare per primo, mi sentivo sicuro, poi è andata male. A Zenica ho visto una Nazionale che ha dato l'anima, per la maggior parte con un uomo in meno, creando diverse occasioni. Non è bastato e non basta: l'Italia ha l'obbligo di andare ai Mondiali, bisogna prendersi la responsabilità".

"La Playstation? No, preferisco dedicarmi a un corso di inglese" Esposito pensa già al prossimo obiettivo, sul percorso dell’Inter adesso c’è la sfida in trasferta contro il Como, dove mancherà Lautaro Martinez, out a causa di un problema al polpaccio che lo terrà fuori per altri 15 giorni. In attacco toccherà probabilmente di nuovo a Pio, che parla così delle qualità del suo capitano: "Lautaro è molto completo, ma quello che ti emoziona è la sua cattiveria, la sua passione, la fame che ha: anche in allenamento gioca come fosse la finale del Mondiale". Ma anche Pio sa essere cattivo? "Il sangue del rione Cicerone di Castellammare di Stabia credo di portarlo sempre con me: la famosa 'cazzimma' mi ha portato qui, dalla Serie B alla Champions. Ci vuole tanto coraggio per non buttarsi giù e far vedere che ci stai. I tifosi avversari pensano che io sia pompato dai media? C'è esagerazione, sia nel bene che nel male. Sono un ragazzo di 20 anni che arriva dalla Serie B, a cui nessuno ha regalato nulla, che sta facendo bene nella sua prima stagione all'Inter, ma che non ha fatto ancora niente per scomodare certi paragoni. Io non ho colpe però: non ho mai detto di essere un fenomeno o di valere 100 milioni. Sono solo uno che dà il massimo tutti i giorni". Ma che ragazzo è Pio fuori dal campo? Come passa il suo tempo libero? "Sto con le persone a cui voglio bene, non gioco alla playstation, adesso ho iniziato un corso di inglese: ci tengo a migliorarlo". inter Lautaro, nuovo infortunio: fuori almeno 15 giorni