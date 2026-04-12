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Genoa-Sassuolo, Berardi ed Ellertsson espulsi nel tunnel: cosa è successo

LA RICOSTRUZIONE

Tensione a Marassi al termine del primo tempo dopo il fallo non fischiato a Koné su Sabelli. Protagonista il capitano del Sassuolo Domenico Berardi che, all'ingresso del tunnel che porta agli spogliatoi, ha prima discusso proprio con Sabelli e successivamente ha avuto uno scontro fisico con Ellertsson. Dopo essere stati separati dai compagni, i due sono stati espulsi dall'arbitro Rapuano

GENOA-SASSUOLO 2-1 - PAGELLECLASSIFICA

Finale di primo tempo ad altissima tensione a Marassi. Dopo i quattro cartellini gialli estratti dal direttore di gara (Antonio Rapuano), l'ultima azione prima della pausa aveva scatenato le proteste del Genoa dopo un intervento non fischiato a Koné su Sabelli lanciato verso l'area del Sassuolo. E all'ingresso nel tunnel che conduce agli spogliatoi è successo di tutto. Protagonista Domenico Berardi, che inizialmente aveva battibeccato proprio con Sabelli a sua volta contenuto dal compagno di squadra Vitinha. Uno scontro non solo verbale ha invece coinvolto il capitano del Sassuolo con Mikael Ellertsson, esterno del Genoa, che hanno scatenato una rissa sedata a fatica dagli altri giocatori. Inevitabile la doppia espulsione di Rapuano, rosso per entrambi che ha costretto le due squadre a disputare in dieci il secondo tempo.

Approfondimento

Le pagelle di Genoa-Sassuolo 2-1

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