Dove vedere Como-Inter

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I numeri di Como e Inter

L'Inter ha vinto ciascuna delle ultime 10 partite contro il Como in Serie A con un punteggio complessivo di 24-2: quella lariana, infatti, è l'unica squadra nella storia della competizione contro cui i nerazzurri hanno collezionato almeno 10 successi di fila. L'Inter ha tenuto la porta inviolata in ciascuno degli ultimi sei match di Serie A contro il Como (18-0 nel parziale): solo contro il Lecce (sette) i nerazzurri vantano una striscia aperta più lunga di clean sheet di fila in campionato. L'ultima vittoria registrata dal Como in Serie A contro l'Inter è arrivata al Sinigaglia: 1-0 il 15 dicembre 1985, firmato da Stefano Borgonovo. Da allora in casa dei lariani nel torneo un pareggio e quattro vittorie nerazzurre, tutte arrivate con due gol della squadra milanese (due volte 2-1 e due volte 2-0). Il bilancio di Cesc Fabregas da allenatore contro l'Inter in Serie A è molto negativo: tre sconfitte su tre (e unica squadra contro cui non ha mai guadagnato punti) e soprattutto zero gol segnati (unica formazione contro cui il suo Como non ha mai segnato nella competizione). Il Como arriva da tre vittorie consecutive in casa in Serie A (10 gol realizzati nel parziale) ed è dal periodo settembre-dicembre 1980 - con Giuseppe Marchioro in panchina - che non ottiene almeno quattro successi di fila davanti al proprio pubblico nella competizione (cinque in quel caso). Considerando l'era dei tre punti a vittoria ed escludendo il campionato 2005/06, in tutte le precedenti 14 occasioni in cui una squadra si è trovata al primo posto della classifica di Serie A con più di 70 punti dopo 31 gare giocate, ha poi vinto lo scudetto a fine stagione - all'Inter è successo quattro volte su quattro in precedenza (2006/07, 2008/09, 2020/21 e 2023/24).