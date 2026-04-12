"Il sogno scudetto non è spento, mancano ancora sei partite, ma diciamo che, vedendo numeri dell'Inter, è un sogno molto ardito". A dirlo è Antonio Conte, dopo il pari 1-1 a Parma che segna uno stop dopo cinque vittorie di fila ma che, soprattutto, può dare all'Inter la chance di scappare a +9 in classifica. "Ma noi continueremo a fare quello che stiamo facendo — ha aggiunto Conte a DAZN —. Tra chi vince e chi no ci sono differenze leggerissime, un filo sottilissimo. Non avremmo dovuto permettergli di andare avanti, l'approccio iniziale ci ha tirato un cazzotto che poteva essere da ko".

La partita è stata sostanzialmente questa: gol di Strefezza dopo 33 secondi e Parma chiuso a difendere il vantaggio: "Sapevamo già che avremmo dovuto fare una partita contro una squadra chiusa a livello difensivo, dopo la rete al primo minuto loro, giustamente, hanno fatto le barricate. Sinceramente ho poco da rimproverare alla squadra dal punto di vista di impegno e determinazione, fino alla fine le abbiamo provate tutte".

Conte in conferenza: "Champions importantissima per il club"

L'episodio decisivo del 1' porta una doppia firma: Buongiorno e Juan Jesus vanno entrambi sul giovane Elphege su un lungo lancio di Suzuki, lasciando libero Strefezza di involarsi verso la porta e segnare: "È un evidente errore, c'è poco da commentare. Queste situazioni le proviamo tante volte, a volte si è un po' più emotivi, ma sono cose su cui lavoriamo molto. E dispiace. A quel punto non era neanche semplice giocare in trenta metri e non subire ripartenze. L'occasione d Elmas alla fine è stata clamorosa. È un punto che muove la classifica e sappiamo che dobbiamo raggiungere la quota Champions".

In conferenza, poi, Conte ha parlato del tema della rimonte (sono 13 i punti guadagnati dal suo Napoli da stuazione di svantaggio): "Il lato positivo è che hai sempre voglia e cattiveria, il lato negativo è che ci serve sempre uno schiaffo prima di rispondere". Infine, sulla stagione: "A inizio anno siamo partiti con l'obiettivo, importantissimo, di confermarci in Champions, quando il Napoli ha chiuso decimo ci sono stati danni economici che stiamo ancora pagando. Lo scudetto? Quello è sempre la ciliegina sulla torta, perché intanto ci deve sempre essere un equilibrio tra investimento e risultato. E non dimentichiamoci la Supercoppa, aggiungendo un trofeo e una qualificazione Champions avremo fatto una stagione importante".