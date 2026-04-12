Dove vedere Genoa-Sassuolo

La partita Genoa-Sassuolo valida per la 32^ giornata di Serie A sarà trasmessa domenica 12 aprile alle ore 12.30 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Genoa e Sassuolo

Il Genoa ha vinto tutte le ultime tre sfide contro il Sassuolo in Serie A (sempre per 2-1) e solo contro il Crotone (quattro) vanta una striscia aperta più lunga di successi consecutivi nel torneo (quattro). In ciascuna delle ultime sette sfide tra Genoa e Sassuolo in Serie A entrambe le formazioni hanno sempre segnato: 21 reti nel periodo (esattamente tre di media a match). Il Genoa è rimasto imbattuto in otto delle 10 partite casalinghe contro il Sassuolo in Serie A (5V, 3N), vincendo quella più recente (2-1 il 12 maggio 2024). Il Genoa ha perso le ultime due gare di campionato senza segnare e l'ultima volta che ha registrato tre sconfitte di fila senza trovare la via del gol in Serie A risale al febbraio-marzo 2018 con Davide Ballardini allenatore. Più in generale, i rossoblù potrebbero perdere tre match consecutivi in campionato per la prima volta nel 2026. Il Sassuolo ha guadagnato 42 punti in 31 gare di questo campionato; nelle precedenti 11 stagioni di Serie A solo una squadra neopromossa aveva ottenuto almeno altrettanti punti dopo gli stessi match stagionali: l'Hellas Verona nel 2019/20 (43 - gli scaligeri pareggiarono poi la 32ª partita). Il Genoa è la squadra che ha sbagliato più rigori in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei: ben quattro su otto. In più, nessuna formazione ha subito più reti dagli 11 metri del Genoa nella Serie A 2025/26 (sei, al pari di Napoli e Udinese).