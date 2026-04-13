Doveva essere un weekend importante nella corsa allo scudetto 2025/2026 e così è stato. Se sulla carta la 32^ giornata sembrava più favorevole al Napoli che all'Inter (entrambe impegnate in trasferta, ma con quella di Como dal coefficiente di difficoltà maggiore rispetto a Parma), alla fine è stata invece la capolista ad allungare il suo vantaggio a +9 punti a 6 giornate dalla fine. L'ostacolo 'Sinigaglia' superato con un rovambolesco 4-3, dopo essere andata anche sotto di due gol, mentre il Napoli pareggiava al Tardini e il Milan franava a -12 perdendo in casa con l'Udinese.

Con 6 giornate al termine e 18 punti a disposizione, comincia il conto alla rovescia. Quel che è certo al momento è che i nerazzurri non possono vincere aritmeticamente il campionato prima della 34^ giornata. In caso di arrivo a pari punti, ricordiamo, si giocherebbe lo spareggio.



La classifica dopo la 32^ giornata: