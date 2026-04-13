Introduzione
Nell'ultima giornata di campionato la squadra di Chivu ha ulteriormente aumentato il vantaggio sulle dirette inseguitrici, Napoli e Milan. Per i nerazzurri può scattare l'operazione scudetto: quando sarà aritmetico? Potrebbe arrivare già il 26 aprile, ma serviranno una serie di combinazioni. Ecco quando può diventare campione l'Inter
Quello che devi sapere
La situazione attuale
Doveva essere un weekend importante nella corsa allo scudetto 2025/2026 e così è stato. Se sulla carta la 32^ giornata sembrava più favorevole al Napoli che all'Inter (entrambe impegnate in trasferta, ma con quella di Como dal coefficiente di difficoltà maggiore rispetto a Parma), alla fine è stata invece la capolista ad allungare il suo vantaggio a +9 punti a 6 giornate dalla fine. L'ostacolo 'Sinigaglia' superato con un rovambolesco 4-3, dopo essere andata anche sotto di due gol, mentre il Napoli pareggiava al Tardini e il Milan franava a -12 perdendo in casa con l'Udinese.
Con 6 giornate al termine e 18 punti a disposizione, comincia il conto alla rovescia. Quel che è certo al momento è che i nerazzurri non possono vincere aritmeticamente il campionato prima della 34^ giornata. In caso di arrivo a pari punti, ricordiamo, si giocherebbe lo spareggio.
La classifica dopo la 32^ giornata:
- Inter: 75 punti
- Napoli: 66 punti
- Milan: 63 punti
- Juventus: 60 punti
- Como: 58 punti
- Roma: 66 punti
Scudetto alla 34^ giornata: le combinazioni
La prima occasione utile per i nerazzurri di diventare campioni è il 26 aprile (34^ giornata), ma servirebbe un importante incastro di risultati. La base di questa combinazione è che l'Inter dovrebbe vincere entrambe le prossime due giornate, in programma rispettivamente contro Cagliari (in casa) e Torino. Il Napoli, al contrario, non dovrebbe vincere né contro la Lazio né contro la Cremonese (entrambe al "Maradona") e così il vantaggio della capolista lieviterebbe sopra i 13 punti (con 12 ancora a disposizione). Ma attenzione, perché potrebbe non bastare. Anche il Milan dovrebbe mancare l'appuntamento con la vittoria in almeno una delle due partite contro Verona e Juve.
All'Inter in teoria potrebbero bastare anche 4 punti e non 6, ma a quel punto servirebbero due sconfitte del Napoli e massimo 3 punti del Milan.
Scudetto alla 35^ giornata: le combinazioni
Con tre vittorie nelle prossime tre l'Inter si garantirebbe almeno la partecipazione allo spareggio scudetto. Ma nella sfida interna contro il Parma della 35^ giornata (in programma nel weekend del 2-3 maggio) potrebbe anche arrivare l'aritmetica certezza del titolo. Se il Napoli non dovesse riuscire a rispondere con tre successi, a quel punto il divario diventerebbe incolmabile.
In generale ai nerazzurri basterà guadagnare 1 punto in più della squadra di Conte nelle prossime tre giornate (gli azzurri chiuderanno questo mini-ciclo a Como) per festeggiare lo scudetto, a patto però di non perderne più di 2 rispetto al Milan (impegnato in trasferta col Sassuolo alla 35^). Se l'Inter dovesse raccogliere 7 punti, i rossoneri sarebbero aritmeticamente tagliati fuori dalla lotta al titolo.
Scudetto alla 36^ giornata: le combinazioni
Se le precedenti combinazioni non dovessero concretizzarsi, il weekend giusto per l'Inter potrebbe essere quello del 9-10 maggio. Col destino interamente nelle proprie mani nella trasferta dell'Olimpico, contro la Lazio: 4 vittorie nelle prossime 4 giornate, o anche 3 vittorie e 1 pareggio, darebbero aritmeticamente lo scudetto ai nerazzurri a prescindere dai risultati delle avversarie.
Proiettandoci nel percorso a due giornate dalla fine, la squadra di Chivu può permettersi in queste quattro partite nel mezzo di perdere anche 2 punti rispetto al Napoli e 5 rispetto al Milan.
Oltre a un filotto perfetto (o quasi) di 6 vittorie nelle ultime 6 di campionato, Napoli e Milan devono in ogni caso sperare che l'Inter non guadagni rispettivamente più di 9 e 6 punti per assicurarsi almeno lo spareggio per il titolo.
I calendari a confronto
Il calendario dell'Inter:
- Inter-Cagliari (venerdì 17 aprile, 33^ giornata)
- Torino-Inter (domenica 26 aprile, 34^ giornata)
- Inter-Parma (weekend 2-3 maggio, 35^ giornata)
- Lazio-Inter (weekend 9-10 maggio, 35^ giornata)
- Inter-Verona (weekend 16-17 maggio, 35^ giornata)
- Bologna-Inter (weekend 23-24 maggio, 35^ giornata)
Il calendario di Napoli e Milan:
- 33^ giornata: Napoli-Lazio (sabato 18 aprile) e Verona-Milan (domenica 19 aprile)
- 34^ giornata: Napoli-Cremonese (venerdì 24 aprile) e Milan-Juventus (domenica 26 aprile)
- 35^ giornata: Como-Napoli e Sassuolo-Milan (weekend 2-3 maggio)
- 36^ giornata: Napoli-Bologna e Milan-Atalanta (weekend 9-10 maggio)
- 37^ giornata: Pisa-Napoli e Genoa-Milan (weekend 16-17 maggio)
- 38^ giornata: Napoli-Udinese e Milan-Cagliari (weekend 23-24 maggio)
I precedenti nella storia della Serie A
Se si esclude il capovolgimento della scorsa stagione, quando il Napoli era a -3 dall'Inter a questo punto del campionato, la leadership della classifica dopo la 32^ giornata è sinonimo di scudetto nella Serie A a 20 squadre.
Mai nell'era dei tre punti, invece, una squadra italiana ha perso il titolo dopo essersi trovata a +9 sulla diretta inseguitrice a sei giornate dal termine.