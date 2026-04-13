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Inter, combinazioni scudetto: gli scenari e quando potrebbe arrivare l'aritmetica

Serie A

Introduzione

Nell'ultima giornata di campionato la squadra di Chivu ha ulteriormente aumentato il vantaggio sulle dirette inseguitrici, Napoli e Milan. Per i nerazzurri può scattare l'operazione scudetto: quando sarà aritmetico? Potrebbe arrivare già il 26 aprile, ma serviranno una serie di combinazioni. Ecco quando può diventare campione l'Inter


COMO-INTER 3-4: HIGHLIGHTS

Quello che devi sapere

La situazione attuale

Doveva essere un weekend importante nella corsa allo scudetto 2025/2026 e così è stato. Se sulla carta la 32^ giornata sembrava più favorevole al Napoli che all'Inter (entrambe impegnate in trasferta, ma con quella di Como dal coefficiente di difficoltà maggiore rispetto a Parma), alla fine è stata invece la capolista ad allungare il suo vantaggio a +9 punti a 6 giornate dalla fine. L'ostacolo 'Sinigaglia' superato con un rovambolesco 4-3, dopo essere andata anche sotto di due gol, mentre il Napoli pareggiava al Tardini e il Milan franava a -12 perdendo in casa con l'Udinese.

Con 6 giornate al termine e 18 punti a disposizione, comincia il conto alla rovescia. Quel che è certo al momento è che i nerazzurri non possono vincere aritmeticamente il campionato prima della 34^ giornata. In caso di arrivo a pari punti, ricordiamo, si giocherebbe lo spareggio.


La classifica dopo la 32^ giornata:

  1. Inter: 75 punti
  2. Napoli: 66 punti
  3. Milan: 63 punti
  4. Juventus: 60 punti
  5. Como: 58 punti
  6. Roma: 66 punti

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Scudetto alla 34^ giornata: le combinazioni

La prima occasione utile per i nerazzurri di diventare campioni è il 26 aprile (34^ giornata), ma servirebbe un importante incastro di risultati. La base di questa combinazione è che l'Inter dovrebbe vincere entrambe le prossime due giornate, in programma rispettivamente contro Cagliari (in casa) e Torino. Il Napoli, al contrario, non dovrebbe vincere né contro la Lazio né contro la Cremonese (entrambe al "Maradona") e così il vantaggio della capolista lieviterebbe sopra i 13 punti (con 12 ancora a disposizione). Ma attenzione, perché potrebbe non bastare. Anche il Milan dovrebbe mancare l'appuntamento con la vittoria in almeno una delle due partite contro Verona e Juve.


All'Inter in teoria potrebbero bastare anche 4 punti e non 6, ma a quel punto servirebbero due sconfitte del Napoli e massimo 3 punti del Milan.

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Scudetto alla 35^ giornata: le combinazioni

Con tre vittorie nelle prossime tre l'Inter si garantirebbe almeno la partecipazione allo spareggio scudetto. Ma nella sfida interna contro il Parma della 35^ giornata (in programma nel weekend del 2-3 maggio) potrebbe anche arrivare l'aritmetica certezza del titolo. Se il Napoli non dovesse riuscire a rispondere con tre successi, a quel punto il divario diventerebbe incolmabile.


In generale ai nerazzurri basterà guadagnare 1 punto in più della squadra di Conte nelle prossime tre giornate (gli azzurri chiuderanno questo mini-ciclo a Como) per festeggiare lo scudetto, a patto però di non perderne più di 2 rispetto al Milan (impegnato in trasferta col Sassuolo alla 35^). Se l'Inter dovesse raccogliere 7 punti, i rossoneri sarebbero aritmeticamente tagliati fuori dalla lotta al titolo.

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Scudetto alla 36^ giornata: le combinazioni

Se le precedenti combinazioni non dovessero concretizzarsi, il weekend giusto per l'Inter potrebbe essere quello del 9-10 maggio. Col destino interamente nelle proprie mani nella trasferta dell'Olimpico, contro la Lazio: 4 vittorie nelle prossime 4 giornate, o anche 3 vittorie e 1 pareggio, darebbero aritmeticamente lo scudetto ai nerazzurri a prescindere dai risultati delle avversarie.


Proiettandoci nel percorso a due giornate dalla fine, la squadra di Chivu può permettersi in queste quattro partite nel mezzo di perdere anche 2 punti rispetto al Napoli e 5 rispetto al Milan.


Oltre a un filotto perfetto (o quasi) di 6 vittorie nelle ultime 6 di campionato, Napoli e Milan devono in ogni caso sperare che l'Inter non guadagni rispettivamente più di 9 e 6 punti per assicurarsi almeno lo spareggio per il titolo.

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I calendari a confronto

Il calendario dell'Inter:

  • Inter-Cagliari (venerdì 17 aprile, 33^ giornata)
  • Torino-Inter (domenica 26 aprile, 34^ giornata)
  • Inter-Parma (weekend 2-3 maggio, 35^ giornata)
  • Lazio-Inter (weekend 9-10 maggio, 35^ giornata)
  • Inter-Verona (weekend 16-17 maggio, 35^ giornata)
  • Bologna-Inter (weekend 23-24 maggio, 35^ giornata)


Il calendario di Napoli e Milan:

  • 33^ giornata: Napoli-Lazio (sabato 18 aprile) e Verona-Milan (domenica 19 aprile)
  • 34^ giornata: Napoli-Cremonese (venerdì 24 aprile) e Milan-Juventus (domenica 26 aprile)
  • 35^ giornata: Como-Napoli e Sassuolo-Milan (weekend 2-3 maggio)
  • 36^ giornata: Napoli-Bologna e Milan-Atalanta (weekend 9-10 maggio)
  • 37^ giornata: Pisa-Napoli e Genoa-Milan (weekend 16-17 maggio)
  • 38^ giornata: Napoli-Udinese e Milan-Cagliari (weekend 23-24 maggio)

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I precedenti nella storia della Serie A

Se si esclude il capovolgimento della scorsa stagione, quando il Napoli era a -3 dall'Inter a questo punto del campionato, la leadership della classifica dopo la 32^ giornata è sinonimo di scudetto nella Serie A a 20 squadre.


Mai nell'era dei tre punti, invece, una squadra italiana ha perso il titolo dopo essersi trovata a +9 sulla diretta inseguitrice a sei giornate dal termine.

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