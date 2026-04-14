Berardi, 2 turni di stop: Davis si ferma ancora

Serie A: dubbi, recuperati, indisponibili e squalificati che salteranno la 33^ giornataindisponibili
Introduzione
Dopo la vittoria di San Siro contro il Milan l'Udinese deve fare ancora una volta i conti con i problemi muscolari di Keinan Davis. L'attaccante inglese, uscito nel corso dell'ultima partita di campionato, ha riportato un trauma distrattivo al bicipite femorale destro. Fra 10 giorni sarà valutato di nuovo. Il parapiglia di metà tempo tra Berardi ed Ellertsson si è trasformato in 2 giornate di squalifica per l'attaccante del Sassuolo e 1 per l'islandese. Genoa che avrà anche altre due assenze importanti in mediana con De Rossi che quindi dovrà ridisegnare centrocampo ed eventualmente trequarti. E' un turno di campionato caratterizzato più da (eventuali) ritorni che da stop per infortunio. Roma-Pisa ha celebrato Malen ma ha anche mandato in infermeria Lorenzo Pellegrini: lesione muscolare alla coscia per il trequartista e ovviamente niente Atalanta. Prova il recupero, invece, Wesely mentre è da valutare anche Pisilli. Ecco nel dettaglio indisponibili, squalificati e recuperabili per la 33^ giornata
Quello che devi sapere
Udinese, altro stop per Davis
Ancora problemi muscolari per Keinan Davis: l'attaccante dell'Udinese, uscito nel match di San Siro vinto contro il Milan, ha riportato un trauma distrattivo al bicipite femorale destro. Davis sarà valutato nei prossimi 10 giorni ed ha già iniziato l’iter di recupero.
Gli squalificati per la 33^ giornata: stop di 2 giornate per Berardi
C'era attesa per capire l'entità della squalifica che il Giudice Sportivo, sulla base del referto arbirale, avrebbe comminato a Ellertsson e Berardi. La lite tra capitano del Sassuolo ed esterno genoano è costata al primo 2 turni con aggiunta multa da 10 mila€ "per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, mentre cercava di entrare in contatto fisico con un calciatore della squadra avversaria, cinto con le mani il collo di un altro calciatore della squadra avversaria che si era frapposto per impedire il contatto". Un solo turno, invece, per l'islandese, per aver "spinto con forza un calciatore della squadra avversaria, allontanato dai propri compagni squadra". Di seguito i giocatori che salteranno la 33^ giornata per squalifica
- ELLERTSSON (Genoa)
- FRENDRUP (Genoa)
- MALINOVSKYI (Genoa)
- MALEH (Cremonese) - Deve scontare la seconda giornata
- BERARDI (Sassuolo)) - Deve scontare la prima delle due giornate
- DOIG (Sassuolo)
- SUCIC (Inter)
- ISMAJLI (Torino)
ATALANTA
33^ giornata: Roma-Atalanta su Sky Sport
- HIEN - Lesione muscolare di primo grado al flessore sinistro. In forte dubbio per la sfida contro la Roma
BOLOGNA
33^ giornata: Juventus-Bologna
- SKORUPSKI - Lesione di medio-alto grado al bicipite femorale sinistro. Rientro a maggio
- DOMINGUEZ - Lesione dell'ileopsoas destro - Rientro a maggio
- DALLINGA - Tendinite. In forte dubbio per la 33^ giornata
- LYKOGIANNIS - Tendinite. In forte dubbio per la 33^ giornata
CAGLIARI
33^ giornata: Inter-Cagliari su Sky Sport
- MAZZITELLI - Lesione fasciale del polpaccio destro. Rientro nella prima metà di maggio
- PAVOLETTI - Problema al ginocchio. In dubbio per la 33^ giornata
- IDRISSI - Lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Stagione finita
- FELICI - Rottura del legamento crociato. Stagione finita
COMO
33^ giornata: Sassuolo-Como
- ADDAI - Lesione del tendine d'Achille della gamba sinistra. Stagione finita
CREMONESE
33^ giornata: Cremonese-Torino
- MALEH - Squalificato un turno. Salta il Torino
- COLLOCOLO - Elongazione a livello del tendine del retto femorale. Rientro previsto a metà aprile
- VARDY - Risentimento muscolare. Possibile rientro contro il Torino
- THORSBY - Problema al polpaccio. Salta il Torino
FIORENTINA
33^ giornata: Lecce-Fiorentina
- PARISI - Non ancora recuperato dopo la botta contro l'Inter. In dubbio per Lecce
- KEAN - Problema alla tibia. Recuperabile per la gara contro il Lecce
- BRESCIANINI - Risentimento muscolare. Recuperabile per la 33^ giornata
- FORTINI - Problema alla schiena. In forte dubbio per la 33^ giornata
- LAMPTEY - Lacerazione isolata del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Operazione riuscita. Rientro previsto nella seconda metà di aprile
GENOA
33^ giornata: Pisa-Genoa su Sky Sport
- ELLERTSSON - Squalificato un turno. Salta il Pisa
- MALINOVSKYI - Squalificato un turno. Salta il Pisa
- FRENDRUP - Squalificato un turno. Salta il Pisa
- NORTON-CUFFY - Risentimento muscolare al flessore della coscia destra. In dubbio per la 33^ giornata
- CORNET - Problema alla caviglia. Resta in dubbio anche per la gara contro il Sassuolo
- ONANA - Problema fisico. Dovrebbe saltare anche il Pisa
INTER
33^ giornata: Inter-Cagliari su Sky Sport
- SUCIC - Squalificato un turno. Salta il Cagliari
- BISSECK - Lieve risentimento muscolare ai flessori della coscia destra. Recuperabile per la sfida contro il Cagliari
- L.MARTINEZ - Risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. Rientro previsto a fine aprile
JUVENTUS
33^ giornata: Juventus-Bologna
- YILDIZ - Infiammazione al ginocchio sinistro. Recuperabile per la 33^ giornata
- PERIN - Problema al polpaccio. Dovrebbe saltare anche il Bologna
- VLAHOVIC - Lesione di basso grado al soleo. Rientro previsto a inizio maggio
- ADZIC - Fastidio muscolare. In dubbio per la 33^ giornata
- CABAL - Fastidio all'addutore sinistro. Out contro il Bologna
LAZIO
33^ giornata: Napoli-Lazio
- MALDINI - Infiammazione al tendine rotuleo del ginocchio. In forte dubbio per la 33^ giornata
- MARUSIC - Lesione di basso grado al polpaccio destro. Rientro previsto a inizio maggio
- ROVELLA - Frattura scomposta della clavicola. Stagione finita
- GIGOT - In fase di recupero dopo l'operazione alla caviglia. Tempi di recupero non quantificati
- PROVEDEL - Operato alla spalla. Campionato finito
- GILA - Infiammazione al ginocchio. Prova il recupero per la 33^ giornata
LECCE
33^ giornata: Lecce-Fiorentina
- GASPAR - Lesione di primo grado del collaterale e lesione parziale del crociato anteriore. Tentativo di rientro per maggio
- SOTTIL - Lombosciatalgia. In forte dubbio per la 33^ giornata
- CAMARDA - Operazione alla spalla. Rientro possibile a fine aprile
- BERISHA - Lesione del tendine del retto femorale. Stagione finita
MILAN
33^ giornata: Verona-Milan
- Nessun giocatore squalificato
- Nessun giocatore indisponibile per problemi fisici
NAPOLI
33^ giornata: Napoli-Lazio
- VERGARA - Lesione distrattiva della fascia plantare. Rientro previsto fra metà e fine aprile
- LUKAKU - Infiammazione al flessore. Out contro la Lazio
- DI LORENZO - Distorsione di secondo grado al ginocchio sinistro e intervento al piede sinistro per la risoluzione di una problematica pregressa. Rientro previsto a fine aprile
- RRAHMANI - Lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Recuperabile per la gara contro la Lazio
- NERES - Operato alla caviglia. Out fino a fine aprile
PARMA
33^ giornata: Udinese-Parma
- CREMASCHI - Lesione del menisco esterno. Rientro previsto a maggio
- FRIGAN - Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Stagione finita
PISA
33^ giornata: Pisa-Genoa su Sky Sport
- MARIN - Problema al ginocchio. In dubbio per la 33^ giornata
- DENOON - Problema alla caviglia. In forte dubbio per la 33^ giornata
ROMA
33^ giornata: Roma-Atalanta su Sky Sport
- PISILLI - distorsione alla caviglia sinistra. Verrà valutato giorno per giorno ed è in dubbio per la prossima giornata
- PELLEGRINI - Lesione alla coscia. Rientro nella prima metà di maggio
- WESLEY - Lesione miotendinea del bicipite femorale destro. Recuperabile per l'Atalanta
- KONE' - Lesione del bicipite femorale della gamba destra. Rientro previsto a fine aprile
- MANCINI - Lesione all’adduttore destro. Tentativo di recupero per la sfida contro l'Atalanta
- DYBALA - Operazione al ginocchio sinistro per rottura del menisco esterno. Atteso in campo a fine aprile
- FERGUSON - Operato alla caviglia sinistra. Tempi di recupero non definiti
- DOVBYK - Lesione miotendinea alla coscia sinistra. Si è operato in Finlandia, rientro previsto a metà maggio
SASSUOLO
33^ giornata: Sassuolo-Como
- BERARDI - Squalificato 2 turni. Salta Como e Fiorentina
- DOIG - Squalificato un turno. Salta il Como
- ROMAGNA - Gonalgia al ginocchio destro. In forte dubbio per la 33^ giornata
- BOLOCA - Operazione in artoscopia per la pulizia del ginocchio sinistro. Tempi di recupero da definire
- U.GARCIA - Fastidio muscolare. Recuperabile per il Como
- CANDE' - Rottura del crociato. Stagione finita
- PIERAGNOLO - Lesione del legamento crociato. Stagione finita
TORINO
33^ giornata: Cremonese-Torino
- ISMAJLI - Squalificato un turno. Salta la Cremonese
- ZAPATA. Interessamento distrattivo parziale del retto femorale della coscia destra. Rientro previsto a fine aprile/Inizio maggio
- ABOUKHLAL - Problema al ginocchio destro. Rientro a maggio
UDINESE
33^ giornata: Udinese-Parma
- DAVIS - Trauma distrattivo al bicipite femorale destro. Salta il Parma
- ZEMURA - Lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. Rientro previsto nella seconda metà di aprile
- ZANOLI - Lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Stagione finita
VERONA
33^ giornata: Verona-Milan
- BELLA-KOTCHAP - Lesione al bicipite femorale sinistro. Possibile rientro nella 33^ giornata
- LOVRIC - Affaticamento muscolare. Possibile rientro tra i convocati nella 33^ giornata
- SERDAR - Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Stagione finita