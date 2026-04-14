Berardi, 2 turni di stop: Davis si ferma ancora

Introduzione

Dopo la vittoria di San Siro contro il Milan l'Udinese deve fare ancora una volta i conti con i problemi muscolari di Keinan Davis. L'attaccante inglese, uscito nel corso dell'ultima partita di campionato, ha riportato un trauma distrattivo al bicipite femorale destro. Fra 10 giorni sarà valutato di nuovo. Il parapiglia di metà tempo tra Berardi ed Ellertsson si è trasformato in 2 giornate di squalifica per l'attaccante del Sassuolo e 1 per l'islandese. Genoa che avrà anche altre due assenze importanti in mediana con De Rossi che quindi dovrà ridisegnare centrocampo ed eventualmente trequarti. E' un turno di campionato caratterizzato più da (eventuali) ritorni che da stop per infortunio. Roma-Pisa ha celebrato Malen ma ha anche mandato in infermeria Lorenzo Pellegrini: lesione muscolare alla coscia per il trequartista e ovviamente niente Atalanta. Prova il recupero, invece, Wesely mentre è da valutare anche Pisilli. Ecco nel dettaglio indisponibili, squalificati e recuperabili per la 33^ giornata