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11^ puntata

Sky Sport Doctor: la prevenzione degli infortuni sportivi, dal rischio alla consapevolezza

Dott. Fabrizio Tencone

Dott. Fabrizio Tencone

Undicesimo appuntamento di Sky Sport Doctor, la rubrica settimanale di Sky Sport Insider con la consulenza scientifica di Isokinetic Medical Group, dedicata all'analisi dei più importanti infortuni sportivi e dei percorsi preventivi e riabilitativi che offre la medicina sportiva

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