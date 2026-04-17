Carlo Ancelotti analizza lo stato del calcio italiano in un'intervista a Il Giornale, partendo dal confronto tra Serie A e Champions League. "La differenza è nel ritmo, non solo agonistico ma anche mentale". Un declino legato anche alla perdita di solidità difensiva e all'assenza di grandi talenti: "Non ci sono più eccellenze di riferimento internazionale, i giovani italiani da chi imparano?". Per l'ex Real Madrid, senza un ritorno alla mentalità difensiva che ha fatto la storia, "continueremo a soffrire"

Il ritmo e la solidità difensiva : sono queste le grandi differenze, secondo il Ct del Brasile Carlo Ancelotti , tra il calcio italiano e la Champions League dopo gli spettacolari quarti di finale." La differenza fondamentale riguarda il ritmo, non soltanto quello agonistico della corsa ma quello mentale, della partecipazione continua, dell'intensità che non è un sostantivo vuoto e non può essere utilizzato soltanto in alcune fasi della partita. Il calcio italiano ha perso proprio questo", questo il pensiero dell’ex allenatore del Real Madrid a "Il Giornale", in linea con quanto espresso anche da Fabio Capello dopo l'eliminazione dell’Inter contro il Bodo a 'Champions League Show' . Ma per Ancelotti il problema non si limita al ritmo: “ Ha perso la solidità difensiva , già non abbiamo talenti in altre zone del campo ma il controllo eccessivo dell'aspetto tattico ha snaturato le nostre caratteristiche , quelle sulle quali abbiamo costruito la nostra storia, da sempre".

"O recuperiamo la mentalità difensiva o il calcio italiano continuerà a soffrire"

Non ci sono più talenti in Italia? Carlo Ancelotti dice la sua: "I grandi calciatori stranieri non vengono più in Italia, all'estero, tra corposi diritti televisivi e investitori potenti, si è formato un mercato più attraente. Dunque in Serie A non ci sono più le eccellenze di riferimento internazionale come Falcao, Maradona, Platini, Krol, Rummenigge, Ronaldo, Ronaldinho e tutti gli altri di un'epoca lontana. I giovani italiani da chi imparano?". E come può rialzarsi il calcio italiano? "O recuperiamo i difensori, o meglio la mentalità difensiva che ci ha garantito vittorie di club e nazionale, o continueremo a soffrire, perché il calcio è sì segnare un gol più degli altri ma anche prenderne uno in meno. Non è una battuta banale". Infine, il pronostico sulla vincitrice della Champions League: "Dico Paris Saint Germain".