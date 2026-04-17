La costruzione del talento: dove stiamo sbagliando

La terza mancata qualificazione della Nazionale italiana ai Mondiali ha aperto un dibattito sui difetti strutturali del nostro calcio e sulla differenze che esistono con i modelli di reclutamento e formazione nei settori giovanili all’estero. A cominciare dagli stipendi ridotti per gli istruttori e dalla selezione basata sui mesi di nascite e sul fisico. Tutti gli errori che stanno gelando i vivai
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