La costruzione del talento: dove stiamo sbagliando

La terza mancata qualificazione della Nazionale italiana ai Mondiali ha aperto un dibattito sui difetti strutturali del nostro calcio e sulla differenze che esistono con i modelli di reclutamento e formazione nei settori giovanili all’estero. A cominciare dagli stipendi ridotti per gli istruttori e dalla selezione basata sui mesi di nascite e sul fisico. Tutti gli errori che stanno gelando i vivai