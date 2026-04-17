E mentre l’Italia ogni anno si affanna per fare punti utili al ranking per nazioni (quello che regala alle prime due nazioni un posto extra nella Champions dell’edizione successiva), proprio in Champions sta accadendo qualcosa di nuovo. Perché fuori dall'Italia ci sono quattro Paesi diversi che se la giocheranno.



Succede per il secondo anno (su due) da quando è stata adottata la “nuova” formula (quella allargata con il girone unico iniziale): in semifinale quattro squadre di quattro Paesi diversi. E se un anno fa l’Italia aveva una sua poltrona (con Francia, Spagna e Inghilterra), quest’anno ci sono Francia, Spagna, Inghilterra e Germania.



Inghilterra, Spagna e Germania sono anche le prime tre nel ranking per nazioni: gli inglesi sono già certi del posto extra anche nella prossima Champions, per l’altro posto è testa a testa tra Spagna (con ancora due rappresentanti nelle coppe che possono portare punti) e Germania (due rappresentanti anche per lei). L’Italia ovviamente è già tagliata fuori dalla corsa.