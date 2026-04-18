Nel match delle 18 della domenica -live su Sky sui canali Sky Sport Calcio e Sky Sport 251- il Pisa ospita il Genoa. Hiljemark dovrebbe affidarsi davanti a Durosinmi titolare. De Rossi -senza gli squalificati Frendrup, Malinkovskyi ed Ellertsson- deve reinventare il centrocampo con Amorim e Masini dal 1’. Le probabili formazioni di Pisa-Genoa
Probabili Formazioni
PISA (3-4-2-1) la probabile formazione
Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Léris, Højholt, Aebischer, Angori; Tramoni; Moreo, Durosinmi. All. Hiljemark
- Leris e Angori ancora favoriti per occupare le corsie esterne
- davanti Hiljemark dovrebbe affidarsi a Durosinmi
GENOA (3-4-2-1) la probabile formazione
Bijlow; Marcandalli, Østigård, Vásquez; Sabelli, Masini, Amorim, Martín; Baldanzi, Vitinha; Colombo. All. De Rossi
- De Rossi ha tre squalificati a centrocampo: Frendrup, Malinovskyi ed Ellertsson e dovrebbe quindi lanciare dal 1' per la prima volta Amorim, con Masini al suo fianco
- Davanti Colombo con Vitinha e Baldanzi alle sue spalle
- Senza Norton-Cuffy e Cornet, Sabelli e Martin sulle fasce