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Pisa-Genoa, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Nel match delle 18 della domenica -live su Sky sui canali Sky Sport Calcio e Sky Sport 251- il Pisa ospita il Genoa. Hiljemark dovrebbe affidarsi davanti a Durosinmi titolare. De Rossi -senza gli squalificati Frendrup, Malinkovskyi ed Ellertsson- deve reinventare il centrocampo con Amorim e Masini dal 1’. Le probabili formazioni di Pisa-Genoa

TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Probabili Formazioni

Pisa
Adrian Semper
Adrian Semper
portiere
Pisa
Arturo Calabresi
Arturo Calabresi
difensore centrale di destra
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Pisa
Antonio Caracciolo
Antonio Caracciolo
difensore centrale
Pisa
Simone Canestrelli
Simone Canestrelli
difensore centrale di sinistra
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Pisa
Mehdi Léris
Mehdi Léris
esterno destro
Pisa
Malthe Højholt
Malthe Højholt
centrocampista centrale
Pisa
Michel Aebischer
Michel Aebischer
centrocampista centrale
Pisa
Samuele Angori
Samuele Angori
esterno sinistro
pubblicità
Pisa
Mattéo Tramoni
Mattéo Tramoni
trequartista
Pisa
Stefano Moreo
Stefano Moreo
Attaccante
pubblicità
Pisa
Rafiu Durosinmi
Rafiu Durosinmi
Attaccante

PISA (3-4-2-1) la probabile formazione

Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Léris, Højholt, Aebischer, Angori; Tramoni; Moreo, Durosinmi. All. Hiljemark

  • Leris e Angori ancora favoriti per occupare le corsie esterne
  • davanti Hiljemark dovrebbe affidarsi a Durosinmi
Genoa
Justin Bijlow
Justin Bijlow
portiere
Genoa
Alessandro Marcandalli
Alessandro Marcandalli
difensore centrale di destra
pubblicità
Genoa
Leo Østigård
Leo Østigård
difensore centrale
Genoa
Johan Vásquez
Johan Vásquez
difensore centrale di sinistra
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Genoa
Stefano Sabelli
Stefano Sabelli
esterno destro
Genoa
Patrizio Masini
Patrizio Masini
centrocampista centrale
Genoa
Alex Amorim
Alex Amorim
centrocampista centrale
Genoa
Aarón Martín
Aarón Martín
esterno sinistro
pubblicità
Genoa
Tommaso Baldanzi
Tommaso Baldanzi
trequartista
Genoa
Vitinha
Vitinha
trequartista
pubblicità
Genoa
Lorenzo Colombo
Lorenzo Colombo
attaccante

GENOA (3-4-2-1) la probabile formazione

Bijlow; Marcandalli, Østigård, Vásquez; Sabelli, Masini, Amorim, Martín; Baldanzi, Vitinha; Colombo. All. De Rossi

  • De Rossi ha tre squalificati a centrocampo: Frendrup, Malinovskyi ed Ellertsson e dovrebbe quindi lanciare dal 1' per la prima volta Amorim, con Masini al suo fianco
  • Davanti Colombo con Vitinha e Baldanzi alle sue spalle
  • Senza Norton-Cuffy e Cornet, Sabelli e Martin sulle fasce

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