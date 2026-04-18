L'allenatore della Roma commenta il pari dell'Olimpico contro l'Atalanta: "Carnesecchi è stato bravo in più occasioni, abbiamo provato a vincerla di più rispetto a loro". Quanto alle tensioni con Ranieri: "Continuo a rimanere concentrato sul percorso che dobbiamo portare a termine gratificato da una squadra che mi ha sempre seguito" HIGHLIGHTS - CLASSIFICA - PAGELLE

Al termine del match pareggiato contro l'Atalanta dalla sua Roma, Gian Piero Gasperini ha voluto, in conferenza stampa, ancora una volta chiarire la sua posizione in merito alle tensioni dell'ultima settimana, nello specifico con Claudio Ranieri: "La risposta della squadra è stata fantastica, questa settimana ancora di più - dice - dunque ringrazio i ragazzi, così come il pubblico con oltre 60mila persone e il loro tifo è straordinario e ha tutto il diritto di non essere contento di questo teatrino di questa settimana, perché è una cosa poco gratifcante per tutti, mi dispiace di essere indirettamente coinvolto, non posso fare altro che cercare di evitare l'argomento, ma non voglio essere messo sullo stesso piano, io non ho risposto e non voglio rispondere, quindi non sono io che ho alimentato o alimento queste cose, mi dispiace fortemente per questa situazione"

"Abbiamo provato più noi a vincerla rispetto a loro" Quanto alla gara, un risultato che la Roma ha cercato di cambiare fino alla fine provando a vincere il match con una certa insistenza: "Carnesecchi è stato bravo in più occasioni, abbiamo prodotto di più, abbiamo provato più di loro a vincerla, nel secondo tempo c'è stata più stanchezza ma abbiamo sempre cercato il risultato pieno dice a Sky Sport - Scontri diretti? A volte ci siamo trovati in vantaggio, col Milan abbiamo fatto ottime gare, col Como siamo rimasti in dieci, in questi scontri diretti abbiamo sempre comunque fatto bene, a volte ci sono stati anche gli episodi". Rispetto a una difesa meno solida da gennaio in poi: "Fino a dicembre abbiamo avuto più continuità di formazione che ci ha garantito tenuta difensiva, poi da gennaio siamo migliorati in attacco, poi abbiamo perso un po' di pezzi e pagato di più, era comunque una media gol subiti difficile da tenere".