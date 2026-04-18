Palladino sicuro: "Non molleremo fino alla fine"

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Atalanta, Palladino: "Non molleremo fino alla fine, con la Lazio la gara più importante"

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L'allenatore dell'Atalanta commenta il pari dell'Olimpico contro la Roma: "È stata una bella partita, mi sono divertito e credo che il risultato sia giusto". Sull'obiettivo Europa: "Non molleremo fino all'ultimo secondo". Sul match di Coppa Italia: "Ci teniamo molto ad arrivare fino in fondo"

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Non è arrivata la vittoria per tornare in corsa verso la Champions ma Raffaele Palladino è soddisfatto del risultato e della prestazione dell'Atalanta nell'1-1 contro la Roma: "E' stata una bella partita giocata da due squadre che volevano vincere, mi sono divertito, abbiamo affrontato una squadra che ci teneva a batterci, venire in questo stadio e giocare con grande personalità non era facile, è stata una bella partita - spiega - Potevamo raddoppiare, anche loro hanno avuto delle occasioni, ci prendiamo questo punto, credo che il risultato sia giusto". Rispetto alla risalita in campionato: "Non abbiamo sciupato un'occasione ma recuperato un punto sul Como, è tutto aperto e ce la giocheremo fino alla fine, non molleremo fino all'ultimo secondo, ora i valori verranno fuori, sia con la Juve che con la Roma abbiamo fatto due ottime prestazioni, sono soddisfatto, ora abbiamo la semifinale di Coppa Italia con la Lazio perché ci teniamo ad arrivare fino in fondo ed è la gara più importante dell'anno".

"Krstovic ha alzato il livello ma Scamacca ha la mia totale fiducia"

Nello specifico della gara, rispetto alle tre sostituzioni a inizio ripresa: "Scalvini aveva subito un colpo all'anca, non riusciva a spingere ed era in ritardo sulle uscite e Kolasinac ha avuto un fastidio che valuteremo. De Ketelaere veniva da due o tre giorni con l'influenza ed era un po' meno brillante, ho provato a mettere dentro gente più fresca perché nel primo tempo ci eravao abbassati un po'. Su Krstovic ormai considerato il titolare dell'attacco: "Nikola sta facendo bene, ha alzato il livello, Scamacca è per noi importante, ora ha meno spazio ma ha la mia fiducia perché quando avrà l'occasione dimostrerà, oggi mi serviva un giocatore con caratteristiche diverse. Se possono giocare insieme la prossima stagione? Ci penseremo"

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