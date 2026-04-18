Palladino sicuro: "Non molleremo fino alla fine"

Non è arrivata la vittoria per tornare in corsa verso la Champions ma Raffaele Palladino è soddisfatto del risultato e della prestazione dell'Atalanta nell'1-1 contro la Roma: "E' stata una bella partita giocata da due squadre che volevano vincere, mi sono divertito, abbiamo affrontato una squadra che ci teneva a batterci, venire in questo stadio e giocare con grande personalità non era facile, è stata una bella partita - spiega - Potevamo raddoppiare, anche loro hanno avuto delle occasioni, ci prendiamo questo punto, credo che il risultato sia giusto". Rispetto alla risalita in campionato: "Non abbiamo sciupato un'occasione ma recuperato un punto sul Como, è tutto aperto e ce la giocheremo fino alla fine, non molleremo fino all'ultimo secondo, ora i valori verranno fuori, sia con la Juve che con la Roma abbiamo fatto due ottime prestazioni, sono soddisfatto, ora abbiamo la semifinale di Coppa Italia con la Lazio perché ci teniamo ad arrivare fino in fondo ed è la gara più importante dell'anno".

