Dove vedere Udinese-Parma

La partita Udinese-Parma valida per la 33^ giornata di Serie A sarà trasmessa sabato 18 aprile alle ore 15 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky . Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Udinese e Parma

L'Udinese ha vinto le ultime tre partite di Serie A contro il Parma e non ha mai ottenuto quattro successi di fila contro gli emiliani nella competizione (tre anche tra il 2005 e il 2006). L'Udinese ha mantenuto la porta inviolata nell'ultima partita casalinga di Serie A contro il Parma (1-0 il 1° marzo 2025) e solo una volta ha collezionato due clean sheet interni di fila contro i ducali nella competizione: tra il 2004 e il 2006. L'Udinese ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime tre partite di campionato, lo stesso numero di clean sheet rispetto alle precedenti 16; i bianconeri non registrano quattro porte inviolate di fila in Serie A dall'aprile-maggio 2012. L'Udinese non è riuscita a segnare nelle ultime due partite casalinghe di Serie A; l'ultima volta che i friulani hanno registrato tre gare interne di fila senza reti all'attivo in campionato è stata tra marzo e aprile 2025. Il Parma ha pareggiato le ultime due partite in Serie A e non registra tre pareggi di fila nella competizione da marzo-aprile 2025 (cinque in quel caso). Il Parma non ha vinto alcuna delle ultime sei partite di campionato (4N, 2P) e in questa stagione di Serie A non ha mai registrato più gare consecutive senza successi (sei anche tra ottobre e novembre); l'ultima volta che è arrivato a sette risale al periodo tra gennaio e febbraio 2025.