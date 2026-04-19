Dove vedere Cremonese-Torino

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I numeri di Cremonese e Torino

Il Torino è rimasto imbattuto in 11 delle ultime 12 sfide contro la Cremonese in Serie A (6V, 5N): l'unico successo dei grigiorossi nel periodo risale al 18 dicembre 1994 (3-0 allo Zini, con gol di Alessio Pirri, Andrea Tentoni ed Enrico Chiesa). Nelle sette sfide in casa della Cremonese tra queste due squadre in Serie A, si contano tre successi del Torino, due dei grigiorossi e due pareggi; l'ultimo confronto allo Zini nel massimo campionato - datato 27 agosto 2022 - è stato vinto per 2-1 dai granata, che però non sono mai riusciti a ottenere due successi di fila in A in casa dei lombardi. Nelle ultime 18 partite di Serie A, la Cremonese ha vinto solo una volta (4N, 13P): nel periodo (dalla 15ª giornata), la squadra grigiorossa è la formazione che ha raccolto meno punti (7) e segnato meno gol (appena otto) nel massimo torneo italiano. La Cremonese ha perso nelle ultime tre partite casalinghe di Serie A contro Milan, Fiorentina e Bologna, e solo una volta nella sua storia ha collezionato quattro ko interni di fila nel massimo campionato (tra gennaio e febbraio 2023, due nella gestione Alvini e due in quella Ballardini). Due vittorie consecutive per il Torino in campionato: i granata non riescono a inanellare tre successi di fila in una stessa stagione di Serie A addirittura da febbraio-marzo 2019, con Mazzarri in panchina. La media punti del Torino con Roberto D'Aversa in panchina in questa Serie A è di 2 punti a partita (quattro vittorie e due ko in sei gare), mentre con Marco Baroni nella prima parte di stagione era di 1,04 a match; in particolare, quella di D'Aversa è la media punti più alta nel massimo campionato per un allenatore granata.